«Сразу не было осознания всей тяжести»: вице-губернатор отвечает на вопросы читателей НГС про коммунальные аварии (онлайн)

Сергей Сёмка поделился данными, что в рамках инвестиционных программ в 2019 году переложили 5 км теплосетей, в 2020 году — 5,1 км, в 2021 году — 3,2 км. С позапрошлого года начали десятилетнюю программу, за 2 года СГК в сети вложили почти 8 млрд рублей, с учетом концессии, должны вложить порядка 25 млрд рублей.

В позапрошлом году в Новосибирске заменили 13 км сетей, в прошлом — почти 20,5 км. В этом году в планах заменить 34 км сетей.