«Сразу не было осознания всей тяжести»: вице-губернатор отвечает на вопросы читателей НГС про коммунальные аварии (онлайн)

По словам вице-губернатора, есть проблемы с подрядчиками, нужны те, кто сможет это выполнить. Квалификации, отмечает он, не всегда хватает.
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Сколько заменили сетей и сколько в планах
Сергей Сёмка поделился данными, что в рамках инвестиционных программ в 2019 году переложили 5 км теплосетей, в 2020 году — 5,1 км, в 2021 году — 3,2 км. С позапрошлого года начали десятилетнюю программу, за 2 года СГК в сети вложили почти 8 млрд рублей, с учетом концессии, должны вложить порядка 25 млрд рублей.
В позапрошлом году в Новосибирске заменили 13 км сетей, в прошлом — почти 20,5 км. В этом году в планах заменить 34 км сетей.
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Новосибирцы переживают, что скоро придется платить еще больше за коммунальное обслуживание, чтобы компенсировать расходы из-за коммунальных аварий. Сергей Сёмка объяснил, что управляющие компании не смогут переложить расходы на людей.
— Мы договорились о корректировке по оплате, она будет реальной. Комиссия работает по записи по причиненному ущербу, в том числе, по общедомовому имуществу. Будет актировано, будет работать юрист, со стороны СГК все будет сделано, на собственников не ляжет, — рассказал Сёмка.
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Читатели НГС написали в редакцию адреса, где еще есть проблемы с отоплением. Мы передали все данные в штаб по устранению коммунальных аварий.
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Также необходим четкий учет того, что сделала управляющая компания, рассказал вице-губернатор. Например, сначала было принято решение проходить дом волной, даже если в некоторых комнатах нет отопления, то все равно идти к другому, чтобы запустить тепло дальше. После запуска всех домов возвращаться к отдельным заявкам.
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Сегодня должны закрыть заявки в Ленинском районе, но Сергей Сёмка предполагает, что заявки еще будут поступать. Например, по замене радиатора.
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Авария показала то, что необходимо было заново запустить всю систему теплоснабжения, говорит Сергей Сёмка. Задача была сделать это за два дня. В тот момент, когда произошла вторая авария, повезло то, что не было ветра, это помогло, в том плане, что дома не замерзли.
По итогам коммунальных ЧП решили, что стоит улучшить взаимодействие управляющих компаний и органов власти.
— При работе штаба выявили проблемы, теперь профилактические работы выполняют в несколько этапов. Сначала телефонограмма об отключении, теперь будет уточнение обстановки в конкретное время, чтобы понимать как вести себя управляющим компаниям, — рассказал вице-губернатор.
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Возможные причины аварии
Эксперты, рассказал вице-губернатор, сейчас говорят о трех возможных причинах коммунальных аварий.
— Первая причина — гидроудар, что частично подтверждается, что жители районов слышали треск, постукивания. Вторая — работа персонала. Третий момент — аномалии, о которых говорил руководитель СГК, могла повлиять система автоматического регулирования потребителей, резко температура повысилась до +2 градусов. Авария произошла ночью, когда забора воды почти нет, давление увеличилось. Скорее всего, это совокупность всех трех причин, — рассказал Сергей Сёмка. — Точно будет известно после того, как выводы сделает комиссия.
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Сергей Сёмка объяснил, что пока причины коммунальных аварий, которые произошли подряд, неизвестны. Следственный комитет уже передал трубу на экспертизу, но результатов еще нет. Первую комиссию по расследованию организовали СГК, вторую — прокуратура, третью — штаб, который возглавляет вице-губернатор. Для расследований приглашают разных экспертов.
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— Мы обратились в Минстрой с инициативой. Следующий шаг — переход на государственное регулирование обслуживания жилищного фонда, — рассказал вице-губернатор.
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Как отметил Сергей Сёмка, жильцы голосуют за то какую сумму платить за обслуживание, выбирают не высокие суммы, а обосновать повышение порой трудно. Поэтому некоторые управляющие компании оптимизируют средства, например, остается четыре слесаря больше чем на 100 домов.
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Законодательные инициативы
Как рассказал вице-губернатор, сейчас рассматривают законодательные инициативы, например, вопрос о том, чтобы вернуть проверки управляющих компаний, снять мораторий на это.
— Необходимы нормативы, которые должны быть привязаны к квадратным метрам, скорректировать количество жилых домов, к тому сколько должно быть сотрудников, — рассказал начальник штаба.
Может получиться ситуация, что сотрудников не хватает.
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По словам Сергея Сёмки, были спорные моменты и в самой работе управляющих компаний. Например, перехватило трубу на чердаке, сотрудники хотели отремонтировать все днём следующего дня.
— Когда задаешь вопрос: «Почему не сегодня?». Отвечают, что люди устали, находятся еще причины. Хотя на работы на чердаке светлое время суток не влияет, — объяснил вице-губернатор.
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Управляющие компании, отмечает вице-губернатор, хотели справиться сами и не принимали помощь от «посторонних людей». За время устранения аварии штаб столкнулся с тем, что больше чем на 100 домов в некоторых УК 4 слесаря.
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Почему режим ЧС не ввели раньше?
Режим ЧС ввели 19 января, первая авария произошла 11 января, вторая — 17января.
— Сразу не было осознания всей тяжести произошедшего случая, были попытки запустить систему. Многие считают, что вторая авария, это последствия первой аварии. Думали, что справимся, аварийная ситуация показала нам недостатки в работе жилищных компаний, — рассказал Сергей Сёмка.
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Губернатор, по словам начальника штаба, поставил задачу скорректировать плату за отопление жильцам, которые пострадали. Сейчас решение о перерасчете уже подготовили, некоторым жильцам возместят ущерб.
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Тепло в домах для устранения других дефектов начали отключать специально позже, в теплое время, чтобы дома успели прогреться. Профилактические работы именно поэтому решили провести позже, в том числе в Кировском районе.
— Аварии 11 и 17 января позволили выявить еще ряд дефектов, может они менее значимые, поэтому было решение отложить их на потом, — рассказал Сергей Сёмка.
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Отменить режим ЧС, отметил вице-губернатор, будут предлагать на следующей неделе. Сейчас работы по устранению коммунальных аварий продолжаются. Например, в Кировском районе отключат теплоснабжение в 25 домах, 109 домов будут работать на пониженных параметрах.
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По словам Сергея Сёмки, в некоторые квартиры не получалось попасть, в том числе, и для этого был нужен режим ЧС. Тогда можно найти собственника.
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Сейчас устраняют дефекты, которые не отработали управляющие компании, отметил вице-губернатор.
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Сегодня отработают все заявки
Сергей Сёмка ответил на вопрос о том, на каком сейчас этапе находится восстановление теплоснабжения в Новосибирске.
— Параметры теплоснабжения восстановлены 23 января для нормальной подачи тепла в дома, но за то время, пока устраняли последствия инцидента, появились завоздушенные дома, где-то перехватило стояки и батареи. Сегодня, до конца дня, в Ленинском районе будут отработаны все заявки, а их осталось около 30 в 11 домах, — объяснил Сергей Сёмка.
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Доброе утро, дорогие читатели! Мы начинаем прямую трансляцию с вице-губернатором и главой оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергеем Сёмкой.
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