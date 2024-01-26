«Пришлось отключить»: подъезд дома на Блюхера затопило водой — видео

В Новосибирске затопило водой подъезд дома в Ленинском районе. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Блюхера. На видео автор уточнил, что вода полилась четвертом подъезде дома №36.
НГС обратился в пресс-службу СГК с целью узнать подробности происшествия, но специалисты рекомендовали позвонить в управляющую компанию. Дом находится в управлении ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района».
— Труба разморозилась. Слесарь ходил, пришлось отключить до завтра. До утра, — сообщили НГС в диспетчерской службе организации.
Заявка о происшествии поступила в УК. Специалист не смог уточнить, когда в здании проводили работы.
25 января стало известно, что в Новосибирске затопило подъезд дома на улице Микрорайон Горский. По словам очевидцев, вода текла по мусоропроводу.