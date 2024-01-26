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«Пришлось отключить»: подъезд дома на Блюхера затопило водой — видео

Инцидент прокомментировали в управляющей компании

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Инцидент произошел на улице Блюхера

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В Новосибирске затопило водой подъезд дома в Ленинском районе. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Блюхера. На видео автор уточнил, что вода полилась четвертом подъезде дома №36.

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Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

НГС обратился в пресс-службу СГК с целью узнать подробности происшествия, но специалисты рекомендовали позвонить в управляющую компанию. Дом находится в управлении ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района».

— Труба разморозилась. Слесарь ходил, пришлось отключить до завтра. До утра, — сообщили НГС в диспетчерской службе организации.

Заявка о происшествии поступила в УК. Специалист не смог уточнить, когда в здании проводили работы.

25 января стало известно, что в Новосибирске затопило подъезд дома на улице Микрорайон Горский. По словам очевидцев, вода текла по мусоропроводу.

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