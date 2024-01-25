«Все бежит, течет»: подъезд на Горском топит водой — она льется с мусоропровода

В Новосибирске 25 января затопило подъезд дома на улице Микрорайон Горский, 48. По словам очевидцев, вода течет по мусоропроводу.
Видео в редакцию НГС прислали читатели. Жительница дома Наталья рассказала, что затопление заметили около 10:30 в пятом подъезде. Сибирячка сообщила об этом в аварийную службу, там сказали, что приняли заявку.
— Прорыв трубы, все бежит, течет. С мусоропровода прям бежит вода, — говорит Наталья на видео.
В управляющей компании «УК ЖКХ-Партнер», которая обслуживает этот дом, подтвердили, что заявка поступала, на место выехал слесарь. Причины инцидента пока неизвестны. В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что дефект обнаружили на домовых сетях, его устраняет УК.
На прошлой неделе после коммунальных аварий в Новосибирске затопило три этажа в доме на улице Блюхера, 57. Вода стекала с пятого этажа. Потоп попал на видео.