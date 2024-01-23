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СрочноДом на Блюхера затопило горячей водой - видео
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«Исправляли ситуацию трое суток»: дом на Блюхера затопило горячей водой — она лилась с пятого этажа

ЧП произошло после крупных коммунальных аварий на левом берегу города

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Горячая вода затопила несколько этажей

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В Новосибирске в многоквартирном доме на улице Блюхера горячей водой залило несколько этажей. Это произошло в ночь с 19 на 20 января после коммунальных аварий на левом берегу. Об инциденте в редакцию НГС сообщили местные жители.

— По адресу Блюхера, 57 в подъезде 11 января отключили отопление. Включали на несколько часов в воскресенье, 14 января. С пятницы 19 января на субботу попытались дать отопление, но получилось затопление. Залило весь пятый этаж кипятком, вода прошла через четвертый этаж до третьего. Инцидент произошёл в 12 ночи, а днём субботы ситуация повторилась, — рассказал местный житель Валентин.

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В СГК сообщили, что дом, где случились потопы — проблемный

Видео: читатель НГС Валентин

Корреспондент НГС связалась с управляющей компанией, которая обслуживает этот дом. В ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» пообещали рассказать подробности позже.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании». Там сообщили, что указанный дом — один из самых проблемных по состоянию системы отопления после дефекта.

— Случился порыв на внутридомовых трубах, которые не слили, они перемерзли. Мы помогали в исправлении ситуации трое суток, работал наш подрядчик НПП «Энергия». Основную часть коммуникаций пришлось заменить. Запуск системы отопления и регулирование закончили днем 21 января. Не исключаю, что еще могут быть точечные жалобы от жителей. Администрация и УК держат дом на особом контроле и при необходимости обратятся к нам, — отметил руководитель сетевого района Новосибирской теплосетевой компании СГК Сергей Боровских.

Сегодня, 23 января, что в Новосибирске начнет специальная комиссия, которая займется расследованием причин коммунальных аварий в городе. Специалисты подготовят план, чтобы предотвратить такие инциденты.

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