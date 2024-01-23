«Исправляли ситуацию трое суток»: дом на Блюхера затопило горячей водой — она лилась с пятого этажа

— По адресу Блюхера, 57 в подъезде 11 января отключили отопление. Включали на несколько часов в воскресенье, 14 января. С пятницы 19 января на субботу попытались дать отопление, но получилось затопление. Залило весь пятый этаж кипятком, вода прошла через четвертый этаж до третьего. Инцидент произошёл в 12 ночи, а днём субботы ситуация повторилась, — рассказал местный житель Валентин.

