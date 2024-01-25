«Предположительно погиб»: экскаватор вместе с водителем провалился под лед в Сибири

Водитель экскаватора провалился под лед вместе с техникой в Томской области. Как заявило издание «Infopro54», работником мог оказаться житель Новосибирска.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Томской области, сообщение о происшествии поступило следователям в 02:00 часов 25 января из ОМВД России по Колпашевскому району. Полицейские заявили, что на участке местности в районе 52 километра дороги с. Могильный Мыс — Парабель — Каргасок опрокинулся экскаватор.