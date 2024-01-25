«Предположительно погиб»: экскаватор вместе с водителем провалился под лед в Сибири

Водитель экскаватора провалился под лед вместе с техникой в Томской области. Как заявило издание «Infopro54», работником мог оказаться житель Новосибирска.
По данным пресс-службы СУ СК РФ по Томской области, сообщение о происшествии поступило следователям в 02:00 часов 25 января из ОМВД России по Колпашевскому району. Полицейские заявили, что на участке местности в районе 52 километра дороги с. Могильный Мыс — Парабель — Каргасок опрокинулся экскаватор.
В результате происшествия техника вместе с водителем провалилась под лед.
— Водитель экскаватора предположительно погиб, в настоящее время организованы поисковые мероприятия по обнаружению его тела с привлечением водолазов, — сообщили следователи.
В результате специалисты возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) по факту предположительной гибели сибиряка. Они проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой прокомментировать информацию. Данные об инциденте также появились на официальной странице администрации Колпашевского района во «ВКонтакте».
— По 112 поступило сообщение о том, что произошел несчастный случай. Утонул экскаватор вместе с экскаваторщиком (работник Югорской строительной компании) в районе р. Татаркин исток, недалеко от с. Инкино, — сообщили специалисты со ссылкой на оперативную сводку ЕДДС.
В ноябре в Новосибирске автомобиль с водителем провалился под лед. Место происшествия сняли на видео.