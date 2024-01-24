Обломки раскидало на несколько километров: что известно о крушении Ил-76 в Белгородской области

24 января в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту которого находились пленные солдаты ВСУ. Их везли на обмен.
Видео с падающим бортом моментально облетело соцсети. На нём видно, как самолет врезается в землю, после чего вспыхивает огромный столб пламени.
По информации Минобороны России, крушение произошло примерно в 11:00 мск. На борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Ил-76 упал в нескольких километрах от села Яблоново в Корочанском районе. По данным ТАСС, это произошло в поле, в
Губернатор Белгородской области Вячеслав Главдков официально подтвердил, что в результате происшествия никто не выжил.
— В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли, — написал Гладков у себя в телеграм-канале. — Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.
Официально причины крушения не озвучиваются. В регион отправилась комиссия ВКС России для выяснения обстоятельств произошедшего.
Однако глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «самолет сбили тремя ракетами».
Картаполов также рассказал, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один, на котором находились 80 пленных. После падения самолета второй борт развернули.
Ситуация с рухнувшим Ил-76, по словам Картаполова, ставит под вопрос дальнейшие перспективы обмена военнопленными.
За всем, что сейчас происходит на месте крушения и что говорят о произошедшем, мы следим в онлайн-трансляции.