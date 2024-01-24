freedom
Реклама
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 7/10
usd 87.92
eur 95.83
Тема дняЧто известно о крушении Ил-76
Все новости
Все новости
Крушение самолета в БелгородеПодробности

Обломки раскидало на несколько километров: что известно о крушении Ил-76 в Белгородской области

Сейчас место крушения оцеплено

124
Столб огня от крушения самолета попал на видео

Столб огня от крушения самолета попал на видео

Поделиться

24 января в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту которого находились пленные солдаты ВСУ. Их везли на обмен.

Видео с падающим бортом моментально облетело соцсети. На нём видно, как самолет врезается в землю, после чего вспыхивает огромный столб пламени.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

По информации Минобороны России, крушение произошло примерно в 11:00 мск. На борту самолета находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ил-76 упал в нескольких километрах от села Яблоново в Корочанском районе. По данным ТАСС, это произошло в поле, в 5–6 километрах от населенного пункта.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: 112 / T.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Главдков официально подтвердил, что в результате происшествия никто не выжил.

— В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли, — написал Гладков у себя в телеграм-канале. — Сейчас место крушения оцеплено. Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы.

Поделиться

Официально причины крушения не озвучиваются. В регион отправилась комиссия ВКС России для выяснения обстоятельств произошедшего.

Однако глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «самолет сбили тремя ракетами».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Смотри / T.me

Картаполов также рассказал, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один, на котором находились 80 пленных. После падения самолета второй борт развернули.

Ситуация с рухнувшим Ил-76, по словам Картаполова, ставит под вопрос дальнейшие перспективы обмена военнопленными.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

За всем, что сейчас происходит на месте крушения и что говорят о произошедшем, мы следим в онлайн-трансляции.

По теме

СамолетКрушениеБелгородИл-76Андрей Картаполов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter