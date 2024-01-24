Обломки раскидало на несколько километров: что известно о крушении Ил-76 в Белгородской области

Картаполов также рассказал, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один, на котором находились 80 пленных. После падения самолета второй борт развернули.

Ситуация с рухнувшим Ил-76, по словам Картаполова, ставит под вопрос дальнейшие перспективы обмена военнопленными.