Автобусы изменили движение из-за дефекта на Лазурной в Новосибирске — что происходит на месте

18 января в Новосибирске на период устранения дефекта на теплотрассе на улице Лазурной поменяли схему движения общественного транспорта. Сейчас на месте работают сотрудники СГК.
— Движение автобусов № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси № 14, 18, 19 организовано в объезд закрытого участка по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской в прямом и обратном направлениях, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Как рассказал старший по дому на улице Лазурной, 14, никаких отключений тепла в округе нет. Эту теплотрассу ремонтировали и, по словам Валерия, аварии никакой нет.
— Единственное, теперь во дворе все заледенеет, — отметил старший по дому.
В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что специалисты устраняют дефект:
— На месте работают две бригады. В настоящее время ведут откачку воды, после чего определятся с контуром отключения и сроками ремонта.
За неделю в Новосибирске произошло несколько крупный коммунальных аварий на левом берегу. НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему трубы продолжают рваться несмотря на ежегодные ремонты.