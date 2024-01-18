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Автобусы изменили движение из-за дефекта на Лазурной в Новосибирске — что происходит на месте

Ближайшие дома от отопления не отключили

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По улице течет кипяток

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18 января в Новосибирске на период устранения дефекта на теплотрассе на улице Лазурной поменяли схему движения общественного транспорта. Сейчас на месте работают сотрудники СГК.

— Движение автобусов № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутных такси № 14, 18, 19 организовано в объезд закрытого участка по Гусинобродскому шоссе и улице Волочаевской в прямом и обратном направлениях, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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Жители сообщают о снижении видимости из-за пара

Видео: Читатель НГС

Как рассказал старший по дому на улице Лазурной, 14, никаких отключений тепла в округе нет. Эту теплотрассу ремонтировали и, по словам Валерия, аварии никакой нет.

— Единственное, теперь во дворе все заледенеет, — отметил старший по дому.

В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что специалисты устраняют дефект:

— На месте работают две бригады. В настоящее время ведут откачку воды, после чего определятся с контуром отключения и сроками ремонта.

За неделю в Новосибирске произошло несколько крупный коммунальных аварий на левом берегу. НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему трубы продолжают рваться несмотря на ежегодные ремонты.

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