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«Пар, видимость нулевая»: Лазурную улицу залило водой — кадры с места

Инцидент произошел в Октябрьском районе

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По Лазурной едут автобусы, которые соединяют два микрорайона с городом

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18 января на территории МЖК в Новосибирске дорогу затопило водой. Как рассказывают читатели НГС, потоки заметили на улице Лазурной.

— Лазурная, 14. Октябрьский район. Улицу залило. Пар, видимость нулевая, — написала читательница НГС.

— На Лазурной, в районе дома 4/3, вся дорога в воде и пар стоит, — рассказал другой читатель.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Сибирской генерирующей компании за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

За неделю в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий на левом берегу. Ночью 18 января около дома на улице Волховской, 39 в Новосибирске произошел очередной порыв теплосети.

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