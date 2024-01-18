«Пар, видимость нулевая»: Лазурную улицу залило водой — кадры с места

18 января на территории МЖК в Новосибирске дорогу затопило водой. Как рассказывают читатели НГС, потоки заметили на улице Лазурной.
— Лазурная, 14. Октябрьский район. Улицу залило. Пар, видимость нулевая, — написала читательница НГС.
— На Лазурной, в районе дома 4/3, вся дорога в воде и пар стоит, — рассказал другой читатель.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу Сибирской генерирующей компании за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.
За неделю в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий на левом берегу. Ночью