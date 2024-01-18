«Всю инженерную систему домов удалось сохранить»: министр строительства РФ — об аварии в Новосибирске

Министр строительства России Ирек Файзуллин сравнил аварии в Новосибирске и Подольске. Об этом в своих соцсетях рассказал депутат Госдумы от Новосибирска Алексей Аксененко. Разговор об авариях зашел во время заседания комитета по строительству и ЖКХ с участием вице-премьера правительства Марата Хуснуллина и министра Минстроя России Ирека Файзуллина.
Как пишет Алексей Аксенов, про ситуацию в Подольске министр строительства сказал, что это «неквалифицированная работа с самого начала».
— При этом в Новосибирске авария с прорывом трубы на левобережье, которая случилась 11 января, была не менее сложная, чем в Подольске, но всю инженерную систему домов удалось сохранить. Вовремя слили воду, действовали в рамках существующих регламентов, — написал депутат у себя в телеграм-канале.
От себя депутат добавил, что проблема ЖКХ должна стать вопросом национальной безопасности.
Сегодня в Новосибирске уже вторые сутки отключена часть домов на левом берегу из-за аварии, пока СГК продолжает вести ремонтные работы. НГС собирает всё, что известно об аварии и ее последствиях, в онлайн-трансляции.