Вдова отсудила у коммерсантов 4 миллиона за смерть мужа, но получила лишь половину. В чём дело?

Суд обязал ответчиков выплатить два миллиона компенсации Дмитрию, который остался в живых, но к прежней жизни так и не вернулся. Еще четыре миллиона — компенсация вдове и сыну погибшего бригадира — когда отец погиб, мальчику было пять лет.



Ответчики, оспаривая решение суда первой инстанции, дошли до Верховного суда, но всё осталось в силе.



Фирма, которой принадлежал кран, сделала всё по закону. Она исполнила решение суда и выплатила компенсации: два миллиона вдове и сыну, еще миллион — инвалиду Дмитрию Беляеву. А вот владелец МАЗа Александр Боярских, отправивший свою машину с опасным грузом, не стал перечислять ту сумму, которую назначил суд.