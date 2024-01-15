«Ручей бежит, пар идет»: новосибирцы сообщили о прорыве теплотрассы — на этот раз в Октябрьском районе

Новосибирцы сообщили о прорыве теплотрассы, вечером 15 января. На этот раз потоки кипятка из-под земли хлынули в Октябрьском районе.



Как рассказал читатель НГС Игорь, инцидент произошел на Федосеева, 3, корпус 1. По словам мужчины, клубы пара на этом месте идут постоянно, но на этот раз вместе с паром хлынул кипяток.

