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«Ручей бежит, пар идет»: новосибирцы сообщили о прорыве теплотрассы — на этот раз в Октябрьском районе

Инцидент произошел на улице Федосеева

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На месте работают сотрудники СГК

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Новосибирцы сообщили о прорыве теплотрассы, вечером 15 января. На этот раз потоки кипятка из-под земли хлынули в Октябрьском районе.

Как рассказал читатель НГС Игорь, инцидент произошел на Федосеева, 3, корпус 1. По словам мужчины, клубы пара на этом месте идут постоянно, но на этот раз вместе с паром хлынул кипяток.

— Федосеева, 3, корпус 1, очередной разрыв, очередные лужи. Ручей бежит, пар идет, вода течет, хоть бы кто-то что-то предпринял. Машины уже врастают в лед, всё как всегда. Повторяем Ленинский район, — комментирует видео Игорь.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Игорь

В пресс-службе СГК сообщили, что сотрудники компании проверят ситуацию на месте.

В Ленинском районе Новосибирска в ночь на 11 января произошла коммунальная авария, без горячей воды и отопления осталось более 200 многоэтажных домов. Некоторые улицы затопило водой, из-за чего люди не могли выйти из подъездов. В СГК сообщили, что поврежденная труба была проложена еще в 1974 году. На месте продолжают работать аварийные бригады, в некоторые дома уже дали отопление. Спустя 5 дней новосибирцы продолжают сообщать, что в некоторых домах нет отопления.

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