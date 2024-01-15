Подъезды с паром и рухнувшие потолки: новосибирцы продолжают жаловаться на остывшие батареи — кто-то мерзнет пятые сутки

На отсутствие отопления жалуются также жители домов №4 по улице Блюхера и 12/1 по улице Ватутина. Нет отопления и всего 10 градусов тепла в бизнес-центре на проспекте Маркса, 57, в доме № 3/1 по улице Пермитина.



— В 3-комнатной квартире отопление только в 1 комнате. Стояк, от которого запитаны батареи в 2 других, переморожен. Слесари констатировали этот факт, но ничего не сделали. Пытались отогреть в течение 10 минут. Вот теперь ждём, когда из этой трубы польется вода на потолок, — рассказали местные жители.