Подъезды с паром и рухнувшие потолки: новосибирцы продолжают жаловаться на остывшие батареи — кто-то мерзнет пятые сутки

В Новосибирске после коммунальной аварии, которая оставила без отопления
Недовольные жители
На отсутствие отопления продолжают жаловаться новосибирцы. В понедельник, 15 января, его не дали до сих пор в домах на Сибиряков-Гвардейцев, 59/2, Мира, 12 и 16, Бурденко 48, Оловозаводской, 1/2, на Выставочной, 12 и Пермитина, 12. На Мира, 16 из-за того, что батареи перемерзли, порядка 4–5 квартир затопило кипятком, в одной из них рухнул потолок. На Оловозаводской, 1/2 подъезд тоже топит кипятком.
На отсутствие отопления жалуются также жители домов №4 по улице Блюхера и 12/1 по улице Ватутина. Нет отопления и всего 10 градусов тепла в бизнес-центре на проспекте Маркса, 57, в доме
— В 3-комнатной квартире отопление только в 1 комнате. Стояк, от которого запитаны батареи в 2 других, переморожен. Слесари констатировали этот факт, но ничего не сделали. Пытались отогреть в течение 10 минут. Вот теперь ждём, когда из этой трубы польется вода на потолок, — рассказали местные жители.
Новосибирец Петр отметил, что в доме по улице Котовского, 10 тоже до сих пор нет отопления. По словам мужчины, в подъезде батарея при аварии стала холодная, примерно через сутки потеплела, а 14 января опять остыла.
— 14 января заявку оставили чуть позже обеда. Сегодня около 7 утра ещё раз дозвонились. Опять заявку оставили. Судя по разговору, только сегодня наш ЖЭУ будет заниматься заявками. Что ещё интересно, у соседки тепло есть в части квартиры вторые сутки, — рассказал возмущенный сибиряк.
Константин проживает на улице Урманова в доме № 1. По словам мужчины, батареи у него в квартире холодные дольше, чем 2 суток.
— Живу в 1 подъезде по улице Урманова.1. Все батареи до сих пор, вот уже больше, чем двое суток, холодные. Соседи из других подъездов тоже говорят, что тоже с холодными батареями сидят, безобразие. Аварию в тот же день к вечеру устранили, а мы уже две ночи спим в одежде и под двумя одеялами, чтоб не замёрзнуть, — отмечает мужчина.
Что говорят в СГК
В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что в домах сейчас работы ведут управляющие организации, информацию нужно уточнять там или в мэрии. Сотрудники СГК, сообщают они, только помогают там, где попросят помощи УК.
— На Котовского, 10 дом запустили, но 3-й подъезд отключен, так как там ведут сварочные работы. На проспекте Карла Маркса, 57 отопление запустили, но по некоторым стоякам сегодня сбрасывали воздух. На Блюхера, 4 готовят повторный перезапуск. На Урманова, 1, Бурденко, 48 управляющие компании закончили перезапуск. В домах по Оловозаводской, 1/2; Сибиряков- Гвардейцев, 59/2 готовят повторный перезапуск, — уточнили позже в СГК.
Ранее НГС писал о том, на каких улицах отремонтируют теплотрассу летом 2024 года. В этом году их количество заметно вырастет.