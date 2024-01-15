ГБР заставила сибиряка оплатить заказанный букет — он расчитался с продавщицей и оставил ей цветы

Поздно вечером в пятницу, 12 января, в Новосибирске сотрудники АБ «Гвардия» приехали на сработавший сигнал тревожной кнопки и неожиданно для себя стали свидетелями романтической сцены. О курьезном инциденте рассказали в пресс-службе агентства:
— Прибыв в цветочный салон на улице Титова, гвардейцы узнали, что посетитель, заказавший букет из роз, гипсофил и папоротника стоимостью 1 350 рублей, не спешит оплачивать его. Гвардейцы дождались, когда клиент оплатит покупку и очень удивились, увидев, что купленные цветы мужчина подарил той самой продавщице, которая вызывала охрану, — рассказали в агентстве.
Как разворачивались дальнейшие отношения настойчивого покупателя и флориста, гвардейцы выяснять не стали, но отметили, что продавщица была шокирована произошедшим: мужчину лет 30 на вид она видела впервые. Сначала она отказывалась от неожиданного подарка, но затем все же согласилась принять его. К тому моменту смена сибирячки уже закончилась, и она с подаренным букетом пошла домой.
Экипажи АБ «Гвардия» неоднократно становились очевидцами, а то и участниками очень странных историй. Например, в октябре нетрезвый сибиряк грозился разделаться с женой и ее коллегой, но когда на место подоспела охрана, ревнивец уже плакал. Всего за несколько дней до того случая охрану вызвали в секс-шоп. Там продавца довели до белого каления подростки, которые стучали ему в окна и громко обсуждали все, что видели на витринах.