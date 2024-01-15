ГБР заставила сибиряка оплатить заказанный букет — он расчитался с продавщицей и оставил ей цветы

Как разворачивались дальнейшие отношения настойчивого покупателя и флориста, гвардейцы выяснять не стали, но отметили, что продавщица была шокирована произошедшим: мужчину лет 30 на вид она видела впервые. Сначала она отказывалась от неожиданного подарка, но затем все же согласилась принять его. К тому моменту смена сибирячки уже закончилась, и она с подаренным букетом пошла домой.