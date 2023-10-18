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«Стучали в окна и радостно обсуждали продающиеся товары»: продавец вызвал ГБР в секс-шоп из-за «троллинга» подростков

Детям объяснили, что это мелкое хулиганство

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Детей очень веселили выставленные товары

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В Новосибирске продавец секс-шопа не выдержал шуток шестерых подростков и вызвал ГБР. Инцидент произошел вчера, 17 октября, около 19:00 в торговом центре Калининского района.

— Охрану вызывал продавец секс-шопа. Прибывшим на вызов бойцам ГБР мужчина пояснил, что его троллит группа несовершеннолетних. Три мальчика и три девочки в возрасте 12–13 лет стучали в окна и радостно обсуждали продающиеся в магазине товары, — объяснили в пресс-службе АБ «Гвардия».

Всё это время нарушители находились на улице возле ТЦ и с интересом наблюдали за общением продавца с ГБР.

— Гвардейцы объяснили детям, что их действия — это мелкое хулиганство, за которое предусмотрена административная ответственность и предложили покинуть зону охраны. Дети послушались и ушли, — добавили в пресс-службе.

Ранее НГС рассказывал, что сибирячка закатила скандал в салоне красоты — пришлось вызывать ГБР и скорую.

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