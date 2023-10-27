Новосибирец из ревности пригрозил убить жену и ее коллегу. Когда приехала охрана, он уже плакал

— Прибывшим на вызов бойцам работница магазина указала на плачущего мужчину, как на источник угрозы личной безопасности. Оказалось, что опасный посетитель — супруг этой работницы, приревновавший её к коллеге, и теперь угрожающий убить обоих. Не стесняясь присутствия гвардейцев пара тем временем продолжала очень эмоционально выяснять отношения с использованием ненормативной лексики, — отметили в АБ «Гвардия»