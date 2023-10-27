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Новосибирец из ревности пригрозил убить жену и ее коллегу. Когда приехала охрана, он уже плакал

Ревнивец, выясняя отношения, выломал дверь в подсобку

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Конфликтующих супругов отвезли в полицию. Слезы мужчины были от перцового баллончика

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В Новосибирске в магазин вызвали ГБР из-за конфликта продавщицы и посетителя — оказалось, что это муж и жена. Инцидент произошел вчера, 26 октября, около 9:00 в Ленинском районе.

— Прибывшим на вызов бойцам работница магазина указала на плачущего мужчину, как на источник угрозы личной безопасности. Оказалось, что опасный посетитель — супруг этой работницы, приревновавший её к коллеге, и теперь угрожающий убить обоих. Не стесняясь присутствия гвардейцев пара тем временем продолжала очень эмоционально выяснять отношения с использованием ненормативной лексики, — отметили в АБ «Гвардия»

Никакого оружия при мужчине сотрудники ГБР не обнаружили, а вот в руках у женщины был перцовый баллончик.

— Она распылила его в лицо своей половине до прибытия ГБР — этим и объяснялись обильные мужские слёзы, — добавили в пресс-службе агентства. — В момент, когда ревнивый супруг с силой дёрнул дверь, ведущую в подсобное помещение магазина, и сломал замок, он был задержан.

Супругов передали сотрудникам полиции.

На прошлой неделе в Новосибирске продавец секс-шопа не выдержал шуток шестерых подростков и вызвал ГБР.

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