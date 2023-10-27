Новосибирец из ревности пригрозил убить жену и ее коллегу. Когда приехала охрана, он уже плакал

В Новосибирске в магазин вызвали ГБР из-за конфликта продавщицы и посетителя — оказалось, что это муж и жена. Инцидент произошел вчера, 26 октября, около 9:00 в Ленинском районе.
— Прибывшим на вызов бойцам работница магазина указала на плачущего мужчину, как на источник угрозы личной безопасности. Оказалось, что опасный посетитель — супруг этой работницы, приревновавший её к коллеге, и теперь угрожающий убить обоих. Не стесняясь присутствия гвардейцев пара тем временем продолжала очень эмоционально выяснять отношения с использованием ненормативной лексики, — отметили в АБ «Гвардия»
Никакого оружия при мужчине сотрудники ГБР не обнаружили, а вот в руках у женщины был перцовый баллончик.
— Она распылила его в лицо своей половине до прибытия ГБР — этим и объяснялись обильные мужские слёзы, — добавили в пресс-службе агентства. — В момент, когда ревнивый супруг с силой дёрнул дверь, ведущую в подсобное помещение магазина, и сломал замок, он был задержан.
Супругов передали сотрудникам полиции.
На прошлой неделе в Новосибирске продавец секс-шопа не выдержал шуток шестерых подростков и вызвал ГБР.