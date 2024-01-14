«Достает нож и начинает бегать за собаками»: сибирячка заявила, что мужчина напал на ее питомцев в ДНТ «Ветеран-5»

— Я вместе с собаками иду, никого не трогаю, уже практически к дому подходим, я вижу, что нам навстречу идут мужчина и женщина. Когда они подошли ближе, мужчина резко расстегнул куртку, достает нож и начинает бегать за моими собаками. Когда он кинулся к моим псам, собаки убежали, и я тоже поспешила сбежать. Одного питомца я быстро нашла, второго пса поймала только к утру, — рассказала Татьяна.

