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«Достает нож и начинает бегать за собаками»: сибирячка заявила, что мужчина напал на ее питомцев в ДНТ «Ветеран-5»

Женщине и псам удалось сбежать от агрессивного мужчины

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Инцидент произошел вечером 13 января

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Жительница Новосибирска Татьяна сообщила, что на ее собак с ножом напал мужчина, когда она возвращалась с питомцами домой. По словам сибирячки, инцидент произошел вечером 13 января рядом с ДНТ «Ветеран-5».

— Я вместе с собаками иду, никого не трогаю, уже практически к дому подходим, я вижу, что нам навстречу идут мужчина и женщина. Когда они подошли ближе, мужчина резко расстегнул куртку, достает нож и начинает бегать за моими собаками. Когда он кинулся к моим псам, собаки убежали, и я тоже поспешила сбежать. Одного питомца я быстро нашла, второго пса поймала только к утру, — рассказала Татьяна.

По словам женщины, мужчина мог напасть из-за того, что собаки были без поводка.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в течение суток в отдел полиции Октябрьский информация по поводу этого инцидента не поступала.

Ранее в Новосибирске собака породы стаффордширский бультерьер напала на сотрудника ДПС во дворе дома на улице Сибиряков-Гвардейцев.

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