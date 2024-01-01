«Применил оружие и ранил собаку»: названы подробности конфликта на Сибиряков-Гвардейцев — пес напал на полицейского

В Новосибирске собака породы стаффорширский бультерьер напала на сотрудника ДПС во дворе дома на улице Сибиряков-Гвардейцев. О подробностях конфликта рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В ведомстве сообщили, что 1 января сотрудники ГИБДД патрулировали дороги и остановили автомобиль «ВАЗ-2112» для проверки документов. Выяснилось, что 45-летний водитель и 29-летняя пассажирка находились в машине с признаками алкогольного опьянения. Вместе с ними в салоне транспорта была собака породы стаффорширский бультерьер.
— На требования сотрудников полиции предъявить документы водитель ответил отказом и проявил агрессию. Мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников Госавтоинспекции и попытался оказать сопротивление, — сообщили в ведомстве.
В результате на место происшествия вызвали дополнительный экипаж ДПС. Во время разбирательств женщина, по данным ведомства, несколько раз выпускала на улицу собаку на поводке, из-за чего ей делали замечания. Но в какой-то момент она сняла ремень и отпустила животное.
— Находясь на улице без намордника, животное напало на одного из сотрудников ДПС. В целях защиты жизни и здоровья, его напарник применил огнестрельное оружие и ранил собаку, — указано в сообщении. — Животное было доставлено в ветеринарную клинику, где ему оказали медицинскую помощь.
Водителя и пассажирку доставили в отдел полиции для разбирательств. В отношении мужчины составили административный материал по ст.19.3 КоАП РФ (Неподчинение законному требованию сотрудника полиции). Кроме того, полицейские начали доследственную проверку по ст.264.1 УК РФ (Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
В отношении женщины также составили административный материал по статье о неподчинении законному требованию сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ).
— По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение в отношении водителя и его пассажирки, — сообщили в ведомстве.
Конфликт на улице Сибиряков-Гвардейцев снял на видео очевидец. Предположительно, на месте происшествия находились четыре экипажа ДПС.
В середине ноября сотрудники ГИБДД устроили погоню за водителем на тракторе в Томской области. В полиции опубликовали видео происшествия.