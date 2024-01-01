«Применил оружие и ранил собаку»: названы подробности конфликта на Сибиряков-Гвардейцев — пес напал на полицейского

В результате на место происшествия вызвали дополнительный экипаж ДПС. Во время разбирательств женщина, по данным ведомства, несколько раз выпускала на улицу собаку на поводке, из-за чего ей делали замечания. Но в какой-то момент она сняла ремень и отпустила животное.

