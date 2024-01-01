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«Женщина спустила на экипаж собаку»: четыре машины ДПС заблокировали двор дома на Сибиряков-Гвардейцев — видео

Очевидец предположил, что все из-за пьяного водителя

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Очевидец снял произошедшее на видео

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В Новосибирске четыре экипажа ДПС заблокировали проезд во дворе одного из домов на улице Сибиряков-Гвардейцев. Инцидент произошел сегодня, 1 января около 13:30.

— На улице Сибиряков-Гвардейцев полиция не может угомонить пьяного водителя и его жену, — прислал видео в редакцию читатель НГС.

Он заявил, что при женщине была собака.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

— Женщина спустила на экипаж собаку. Питбуль или бультерьер, — уточнил читатель. — В собаку стреляли сотрудники. Там эта женщина чудит. То спустила собаку. То завела в подъезд. Потом бегали искали ее по подъезду. Потом женщину не отпускали. Потом сопроводили в квартиру. Карусель.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию о происшествии.

В октябре в Новосибирске экипаж ДПС бросился в погоню за водителем на ВАЗ-2106. Преследование лихача попало на видео.

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