«Женщина спустила на экипаж собаку»: четыре машины ДПС заблокировали двор дома на Сибиряков-Гвардейцев — видео

В Новосибирске четыре экипажа ДПС заблокировали проезд во дворе одного из домов на улице Сибиряков-Гвардейцев. Инцидент произошел сегодня, 1 января около 13:30.
— На улице Сибиряков-Гвардейцев полиция не может угомонить пьяного водителя и его жену, — прислал видео в редакцию читатель НГС.
Он заявил, что при женщине была собака.
— Женщина спустила на экипаж собаку. Питбуль или бультерьер, — уточнил читатель. — В собаку стреляли сотрудники. Там эта женщина чудит. То спустила собаку. То завела в подъезд. Потом бегали искали ее по подъезду. Потом женщину не отпускали. Потом сопроводили в квартиру. Карусель.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию о происшествии.
В октябре в Новосибирске экипаж ДПС бросился в погоню за водителем на ВАЗ-2106. Преследование лихача попало на видео.