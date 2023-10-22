«Он далеко не уедет на этой машине». В Новосибирске ДПС бросились за водителем ВАЗ — видео погони

В Новосибирске ДПС бросились в погоню за водителем на ВАЗ-2106. Преследование лихача попало на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
По данным телеграм-канала, часть погони удалось заснять на улице Выборной. На видео мужчина с женщиной обсуждают лихача и приходятся к выводу:
— Он далеко не уедет на этой машине.
Как рассказал НГС очевидец, лихача гоняли три экипажа по улице Добролюбова со стороны главного корпуса аграрного университета. Поймали водителя на улице Кошурникова рядом с пересечением с улицей Никитина.
В июне сотрудники Росгвардии устроили погоню за 29-летним водителем черной Toyota Camry. Автомобилист ехал по встречке и гнал по детской площадке, где гуляли дети.