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«Он далеко не уедет на этой машине». В Новосибирске ДПС бросились за водителем ВАЗ — видео погони

По словам очевидцев, в погоне участвовали три экипажа

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Лихача поймали на улице Кошурникова

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В Новосибирске ДПС бросились в погоню за водителем на ВАЗ-2106. Преследование лихача попало на видео, которое опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным телеграм-канала, часть погони удалось заснять на улице Выборной. На видео мужчина с женщиной обсуждают лихача и приходятся к выводу:

— Он далеко не уедет на этой машине.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Как рассказал НГС очевидец, лихача гоняли три экипажа по улице Добролюбова со стороны главного корпуса аграрного университета. Поймали водителя на улице Кошурникова рядом с пересечением с улицей Никитина.

В июне сотрудники Росгвардии устроили погоню за 29-летним водителем черной Toyota Camry. Автомобилист ехал по встречке и гнал по детской площадке, где гуляли дети.

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ДПСПогоняЛихачГИБДД
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