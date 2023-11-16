В Сибири автоинспекторы бросились в погоню за трактором — видео погони из машины ГИБДД

В Томской области водитель на тракторе устроил погоню от сотрудников ГИБДД, а потом протаранил служебную машину. Видео погони и момент столкновения опубликовали на официальном сайте местного МВД.
Погоня произошла ночью 14 ноября, сотрудники ГИБДД заметили трактор, который ехал без включенных огней. Они потребовали водителя остановиться, но тот намеренно разогнался, чтобы скрыться. Сотрудники погнались за трактористом, а когда спецтехника притормозила, чтобы развернуться, вышли из машины, чтобы задержать гонщика. В этот момент тракторист въехал в стоящую патрульную машину.
— Один из полицейских на ходу забрался на подножку трактора и, преодолевая сопротивление управлявшего им гражданина, остановил транспортное средство, — сообщили в ГУ МВД по Томской области.
На кадрах из служебной машины видно, как сотрудник ГИБДД бежит за трактором, после спецтехника врезается в автомобиль ГИБДД.
За рулем находился неоднократно судимый 32-летний житель села Комсомольское, водительских прав у него никогда не было, кроме того, он был пьян, сообщают в МВД.
На тракториста составили протоколы по следующим административным статьям:
- часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения),
- часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства),
- часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена),
- часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ (Управление автотранспортом без водительских прав и/или регистрационных документов),
- часть 1 статьи 12.4 КоАП РФ (Установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов).
Суд назначил водителю административный арест на 14 суток, трактор изъяли.
В июне сотрудники Росгвардии устроили погоню за 29-летним водителем черной Toyota Camry. Автомобилист ехал по встречке и гнал по детской площадке, где гуляли дети.