В Сибири автоинспекторы бросились в погоню за трактором — видео погони из машины ГИБДД

Погоня произошла ночью 14 ноября, сотрудники ГИБДД заметили трактор, который ехал без включенных огней. Они потребовали водителя остановиться, но тот намеренно разогнался, чтобы скрыться. Сотрудники погнались за трактористом, а когда спецтехника притормозила, чтобы развернуться, вышли из машины, чтобы задержать гонщика. В этот момент тракторист въехал в стоящую патрульную машину.