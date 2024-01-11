Новосибирцы испугались, что в областной больнице отменят операции из-за коммунальной аварии

В областной больнице Новосибирска, которая находится на Немировича-Данченко, 130, нет тепла.
Из-за аварии в Ленинском районе, как заявляют читатели НГС, переносят операции.
— Сейчас позвонила тетка вся в слезах. Выгоняют из областной больницы со словами, что минимум три дня им нужно на восстановление нормальной работы. Еще вчера ее готовили к сложной операции и утром должны были проводить операцию, — написал на почту читатель НГС.
— Даже в областной больнице нет ни света, ни воды. Людей, которых вчера еще готовили к сложным операциям, выгоняют на улицу. И говорят, что три дня это минимум займет, — написал комментатор на сайте НГС.
В пресс-службе областной больницы подтвердили информацию, что все медицинские учреждения из-за аварии в Ленинском районе остались без тепла. Более подробный комментарий в пресс-службе Министерства здравоохранения обещали дать позже.
В ночь на 11 января в Ленинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: без тепла и света остались сотни домов левобережья. Всё, что известно о происходящем, в нашей онлайн-хронике.