«Теперь тарифы поднимут до небес»: как новосибирцы отреагировали на аварию в Ленинском районе, где прорвало старую теплотрассу

Новосибирцы эмоционально отреагировали на коммунальную аварию, которая произошла ночью 11 января в Ленинском районе. Читатели НГС оставили комментарии, рассказали про ситуацию в своих домах и высказали мнение про аварию. Мы собрали самые интересные в один материал.
Часть жителей рассказали, что ночью слышали странные звуки из батарей.
— Это какой-то кошмар. В 2 часа ночи начался... Думали, что стояки лопнут, целый час без сна, дозвониться никуда нельзя... и никто ничего не делал... информация вообще отсутствует, когда всё восстановят. Такой ветер, все продувает, дома холодно, — написала комментатор под ником «Стихия воздух».
— Троллейная 37. Около 2 часов ночи появился стук в батареях и шум был полчаса примерно, утром в 7 часов было холодно. Батареи холодные. Горячая вода при этом была, — написал комментатор НГС.
— У нас на Пархоменко 11 такая же фигня. В 2 ночи гремели батареи. А потом похолодало. Батареи все ледяные. Спасибо природе, что на улице не минус 37, — добавил новосибирец.
— У меня вот за 5 часов без отопления температура в квартире на 4 градуса опустилась. Страшно подумать, что будет, когда я вечером домой вернусь. Коты околеют совсем!
Часть жителей вспомнили и повышение тарифов, которые происходят каждый год.
— Ах, как замечательно, зато все эти два десятилетия проводились реформы системы ЖКХ, собирались бабки с населения, каждый год повышение тарифов, бодрые рапорты о готовности города к зиме, и раз и надо же советские трубы сгнили и начали лопаться по всей стране.....как же так-то?, — написал комментатор Валидол.
— Это называется энергетический кризис, когда десятилетиями думали только о повышении тарифов, собирали огромные деньги с населения, а капитальным ремонтом занимались по минимуму. Пользовались тем, что построено в советские времена. Теперь такие аварии будут всё чаще, поднимут нам тарифы до небес, а если не получится решить проблемы.
Многие новосибирцы усомнились, что отключено было только 104 дома, о которых с утра сообщали в СГК.
— Два района отключены. Это по вашему больше 100 домов? — написал читатель НГС.
— 100 домов.... А больницы, школы, детсады? Школы уроки сократили или на удаленку перешли, в садах сказали теплую одежду детям брать с собой, — добавила жительница.
Кто-то в комментариях успел пошутить над ситуацией с коммунальной аварией. Юмор, правда, получился саркастичным и горьким.
— Это отрицательно-холодные батареи. Но весной будет теплее, — написал читатель.
— Не выдержала труба, которая была проложена в 1974 году... слов нет...хорошо хоть не в 1860 году, — добавил комментатор на НГС. (По данным СГК, труба, которая повредилась, была проложена в 1974 году — почти 50 лет назад).
Нашлись и те, кто выразил слова поддержки жителям замерзающих домов.
— Скажите огромное спасибо, что сегодня не минус 40. Не включайте обогреватели. Ругайте городское руководство, чтоб икалось ему весь день. Ну и мужественно перенесите этот коллапс. Перерасчет показателей тепла УК должны сделать на весь срок отсутствия отопления автоматически. Держитесь, люди! Берегите электричество! — отметили в комментариях.
Комментатор user_unknown переживает о будущем и последствиях аварии.
— Ладно улица, просто каток будет — не страшно. Но ведь вся эта вода стекает в подвалы домов, если сливы уже заморожены были, то вся эта вода останется в подвалах и там же и замерзнет. Из-за этого по домам могут трещины пойти, — пишет комментатор.
— Оповестите автомобилистов с работы эвакуировать авто. А то ведь вмерзнут в лед и мертвым грузом до апреля простоят, — написал новосибирец под ником Ипат.
Авария произошла в Ленинском районе 11 января ночью. Сейчас, по данным СГК, отопления нет в 68 домах. Всё, что известно о происходящем, в нашей онлайн-хронике.