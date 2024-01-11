«Теперь тарифы поднимут до небес»: как новосибирцы отреагировали на аварию в Ленинском районе, где прорвало старую теплотрассу

— У нас на Пархоменко 11 такая же фигня. В 2 ночи гремели батареи. А потом похолодало. Батареи все ледяные. Спасибо природе, что на улице не минус 37, — добавил новосибирец.

— У меня вот за 5 часов без отопления температура в квартире на 4 градуса опустилась. Страшно подумать, что будет, когда я вечером домой вернусь. Коты околеют совсем!



Часть жителей вспомнили и повышение тарифов, которые происходят каждый год.

— Ах, как замечательно, зато все эти два десятилетия проводились реформы системы ЖКХ, собирались бабки с населения, каждый год повышение тарифов, бодрые рапорты о готовности города к зиме, и раз и надо же советские трубы сгнили и начали лопаться по всей стране.....как же так-то?, — написал комментатор Валидол.