Подросток попал под колеса погрузчика около частного дома в Новосибирске — мальчика доставили в больницу

В Заельцовском районе Новосибирска водитель погрузчика наехал на 16-летнего мальчика, подростка доставили в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла сегодня, 6 января, примерно в 12:00, водитель 57 лет, ехал на погрузчике Lovol по улице Рентгеновская в сторону 1-го Мочищенское шоссе. Около дома на улице Рентгеновская, 69 погрузчик наехал на 16-летнего пешехода, который был возле дома. Мальчика доставили в больницу, характер травм уточняется.
На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Днем 5 января в Новосибирской области грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, в аварии пострадала женщина.