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СрочноПодросток попал под колеса погрузчика
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Подросток попал под колеса погрузчика около частного дома в Новосибирске — мальчика доставили в больницу

Авария произошла в Заельцовском районе

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На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД

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В Заельцовском районе Новосибирска водитель погрузчика наехал на 16-летнего мальчика, подростка доставили в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла сегодня, 6 января, примерно в 12:00, водитель 57 лет, ехал на погрузчике Lovol по улице Рентгеновская в сторону 1-го Мочищенское шоссе. Около дома на улице Рентгеновская, 69 погрузчик наехал на 16-летнего пешехода, который был возле дома. Мальчика доставили в больницу, характер травм уточняется.

На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Днем 5 января в Новосибирской области грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, в аварии пострадала женщина.

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