«Не справилась с управлением»: названы подробности столкновения грузовика с автомобилем на новосибирской дороге

ДТП произошло в 14:20 часов на 110 километре дороги К19Р «Новосибирск — Л. Кузнецкий» в Тогучинском районе. По предварительным данным ведомства, водитель «Митцубиси Лансер» ехал по дороге со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении Новосибирска, и в пути следования не справился с управлением. Машиной управляла женщина 1989 года рождения.

