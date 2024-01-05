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«Не справилась с управлением»: названы подробности столкновения грузовика с автомобилем на новосибирской дороге

В результате аварии травмы получил один человек

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ДТП произошло на дороге К19Р

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Днем 5 января в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и машины «Митцубиси». Как рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате аварии пострадала женщина.

ДТП произошло в 14:20 часов на 110 километре дороги К19Р «Новосибирск — Л. Кузнецкий» в Тогучинском районе. По предварительным данным ведомства, водитель «Митцубиси Лансер» ехал по дороге со стороны города Ленинск-Кузнецкий в направлении Новосибирска, и в пути следования не справился с управлением. Машиной управляла женщина 1989 года рождения.

— <…> в пути следования не справилась с управлением, совершила столкновение с встречным автомобилем «Исудзу Эльф», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП пострадала водитель машины ««Митцубиси». Женщину с травмами различной степени тяжести доставили в лечебное учреждение.

— На месте работал наряд ДПС Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

4 января в Новосибирской области машина съехала в кювет после ДТП с уборочной техникой. Место аварии сняли на видео очевидцы.

Обновлено.

Как рассказал НГС свидетель последствий ДТП Владислав Воронин, на месте аварии находилась скорая помощь.

— К водителю грузовика оперативно приехала скорая помощь. Женщину-водителя «Митцубиси» освобождали неравнодушные водители и экипаж ГИБДД, — сказал мужчина.

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