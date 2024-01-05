«Лоб в лоб»: грузовик столкнулся с машиной на трассе в сторону Новосибирска

5 января в соцсетях Новосибирской области опубликовали видео ДТП с участием двух машин. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», авария произошла на дороге, которая следует из Кемерова в сторону Новосибирска.
— Mitsubishi Lancer на новосибирских номерах лоб в лоб столкнулся с грузовичком по дороге из Кемерова в сторону Новосибирска, — сказано в сообщении. — Оба автомобиля разбиты.
Место ДТП сняли на видео очевидцы. На кадрах можно заметить грузовой автомобиль, который перевернулся на бок, а также красную машину на дороге. На месте аварии также находится полиция.
Где именно произошло ДТП, в сообщении не указано. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Накануне в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого травмы получили четыре человека. Позже стало известно, что один из них скончался в больнице.