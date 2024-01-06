«Все стоят, а меня ведут окровавленную»: зрительница разбила голову в новосибирском театре «Красный факел»

Жительница Новосибирска разбила голову в театре «Красный факел», сибирячка оступилась и упала на спину с приподнятого примерно на 40 сантиметров ряда. По словам Натальи (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), около опасного спуска не было ограждений, пенсионерке вызвали скорую помощь, но отпустили из больницы только ночью, когда уже не ходил общественный транспорт.
Оступилась и упала на спину
65-летняя Наталья 2 января пошла в театр «Красный факел» на спектакль «Только для женщин» в 18:30, сибирячка сидела в
— Когда объявили перерыв, я никуда не собиралась, сидела. Вдруг встают две женщины, идут на меня, сказали, что выйдут рядом со мной. Я встала с сиденья, подошла к стене, там тесно, решила выйти из рядом на проход в середине. Стояла спиной, шаг сделала назад и во весь рост упала. Оказалось, что ряд был приподнят примерно на
Как объяснила сибирячка, рядом были входные двери, которые открыли, а по бокам остались шторы. Наталья говорит, что как раз об косяк двери и ударилась головой. Сначала, вспоминает женщина, она встала, поняла, что болит рука, думала, сломала.
— Потом взялась за голову, смотрю, кровь течет. Сразу позвали сотрудников зала, женщина меня вывела в фойе. Такой позор, весь театр стоит там, и меня ведут с окровавленной головой, мне было некомфортно, — говорит сибирячка.
Наталью посадили в фойе, принесли бинт и вату, предложили вызвать скорую помощь, женщина согласилась. В скорой посоветовали приложить лед к голове, но кровь не останавливалась. Спустя время приехали медики, перевязали Наталье голову и посоветовали сделать снимок в больнице.
Просидела в больнице до ночи
Сибирячку увезли на скорой помощи, по словам женщины, сотрудники театра ее не сопровождали. Тогда, вспоминает Наталья, было уже примерно 20:00, увезли ее в городскую больницу
— Я ночью вышла из больницы, кругом темнота, людей нет. У меня есть пенсионный проездной, деньги с собой брать не стала, потому что решила, что после спектакля уеду на транспорте. А здесь вышла, транспорта нет, машины ездят редко. Остановила один автомобиль, попросила рассчитаться, когда доедем до дома, объявил мне цену в 1000 рублей, — пенсионерка объяснила, что как только они подъехали к дому, то вынесли деньги за проезд.
Уже дома у Натальи протекла повязка, женщина испачкала подушку. Сейчас вместо того, чтобы отдыхать на январских праздниках, возмущается сибирячка, ей приходится сидеть дома, потому что кружится голова. По словам Натальи, представители театра после случившегося с ней не связались. Она уверена, что инцидента можно было бы избежать, если бы около места повесили табличку, что прохода нет или натянули цепочку.
В пресс-службе театра «Красный факел» подтвердили НГС, что произошел инцидент. Там объяснили, что зрительница пропускала других посетителей на выход в фойе во время антракта, но оступилась и упала. Дежурный администратор вывела ее из зала, позвонила в службу скорой помощи, описала ситуацию. Пока медики ехали, администратор оказала рекомендованную врачами первую помощь.
— Зрительница не возражала. Спокойно ждала машину. Когда подъехала карета скорой помощи, зрительница надела верхнюю одежду и пообещала, что «встретится с театром в суде». Никаких звонков и обращений ни в письменной, ни в устной форме после инцидента в театр не поступало. Театр «Красный факел» готов к диалогу, — сообщили НГС в пресс-службе.
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