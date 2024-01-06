«Все стоят, а меня ведут окровавленную»: зрительница разбила голову в новосибирском театре «Красный факел»

Оступилась и упала на спину

65-летняя Наталья 2 января пошла в театр «Красный факел» на спектакль «Только для женщин» в 18:30, сибирячка сидела в 17-м ряду на 20-м месте у стены. По словам женщины, между стеной и креслом есть небольшое расстояние, которое ничем не огорожено.