«‎Всё тут сгорело, разнесло»: на село в Воронежской области упал боеприпас

— Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа, — написал Гусев.



Жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения. После того как специальные ведомства закончат работать на месте происшествия, начнут оценивать ущерб. Губернатор Воронежской области пообещал, что тем, кто остался без дома, построят новый.