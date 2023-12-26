Подросток за рулем, драка и угрозы: три автомобиля пострадали в ДТП на Дуси Ковальчук — в ГИБДД решили, что никто не виноват

Одна машина, два водителя

26 сентября 2023 года в 18:25 недалеко от здания на улице Дуси Ковальчук, 394 белый автомобиль Kia K5 врезался в ВАЗ-2110. В результате аварии пострадал и автомобиль «Нива» (ВАЗ-21214). В паблике «АСТ-54» тогда сообщили, что в результате аварии движение в сторону улицы Богдана Хмельницкого сократилось до одной полосы.

Сразу после ДТП водитель Kia K5 пошел драться с водителем «десятки» — этот момент попал на видео.

— Я разворачивался у дома на улице Дуси Ковальчук, 394, у СГУПСа, и тут вижу затор. Мне начинает моргать «Рено-Логан» на средней полосе: мол, проезжай. Я начал движение и не заметил Kia, которая ехала с очень высокой скоростью. Я его не заметил, и он мне влетел в правое крыло, в правый бампер и потом еще врезался в «Ниву», которая была на средней полосе, — рассказал водитель «десятки» Никита Мешков. — Водитель выбежал из Kia, открыл мне дверь и начал меня избивать. Я вышел, начал постепенно думать, что дальше делать. Пассажир Kia начал мне угрожать: говорить, что, если я скажу, кто фактически находился за рулем Kia, меня зарежут, убьют.