Подросток за рулем, драка и угрозы: три автомобиля пострадали в ДТП на Дуси Ковальчук — в ГИБДД решили, что никто не виноват

26 сентября 2023 года в Новосибирске произошло ДТП, в нём пострадало три автомобиля, но никто не погиб и серьезных увечий не получил. Казалось бы, самая обычная авария, виновник должен был оплатить ремонт пострадавших автомобилей, и на этом история должна была закончиться. Но к инциденту с каждым днем возникает всё больше вопросов. Водитель одного из автомобилей оказался
Одна машина, два водителя
26 сентября 2023 года в 18:25 недалеко от здания на улице Дуси Ковальчук, 394 белый автомобиль Kia K5 врезался в ВАЗ-2110. В результате аварии пострадал и автомобиль «Нива» (ВАЗ-21214). В паблике «АСТ-54» тогда сообщили, что в результате аварии движение в сторону улицы Богдана Хмельницкого сократилось до одной полосы.
Сразу после ДТП водитель Kia K5 пошел драться с водителем «десятки» — этот момент попал на видео.
— Я разворачивался у дома на улице Дуси Ковальчук, 394, у СГУПСа, и тут вижу затор. Мне начинает моргать «Рено-Логан» на средней полосе: мол, проезжай. Я начал движение и не заметил Kia, которая ехала с очень высокой скоростью. Я его не заметил, и он мне влетел в правое крыло, в правый бампер и потом еще врезался в «Ниву», которая была на средней полосе, — рассказал водитель «десятки» Никита Мешков. — Водитель выбежал из Kia, открыл мне дверь и начал меня избивать. Я вышел, начал постепенно думать, что дальше делать. Пассажир Kia начал мне угрожать: говорить, что, если я скажу, кто фактически находился за рулем Kia, меня зарежут, убьют.
По словам водителя ВАЗ-2110, которые подтверждают видеозаписи с регистратора и камеры наружного наблюдения, в автомобиле Kia K5 сидели два человека. Водителю было 16 лет (это позже в расследовании также установила ГИБДД), а пассажир был взрослым мужчиной. Друг другу они приходятся сыном и отцом и перед приездом ГИБДД поменялись местами, уверяют водители «десятки» и «Нивы».
Оформлявшим ДТП сотрудникам ГИБДД пассажир Kia заявил, что за рулем был именно он, а не его сын. Свидетели говорили обратное, но ведомство замену водителей якобы проигнорировало.
— Гаишники проигнорировали замену водителя и показания свидетелей. На месте ДТП был представитель таксопарка, который приехал туда раньше скорой помощи и пожарных. Он вскользь упомянул, что белая машина находится в прокате, в ней стоит маяк, и по нему скорость Kia перед столкновением была 102 км/ч — это явное превышение. Пассажир белой машины угрожал зарезать водителя «десятки», если он скажет, что за рулем был не взрослый, а подросток. К подростку приехала группа поддержки, которая намекнула водителю «десятки», что если он будет много болтать, то с ним «первомайские» разберутся, — рассказал журналисту НГС один из свидетелей ДТП.
Никита Мешков добавил, что избил его именно
Кроме избиения, в деле были и другие странности, отметил водитель «десятки». По его словам, сотрудники ГИБДД сразу знали, что автомобиль Kia находится в аренде, и не стали проверять камеры, хотя обязаны были это сделать. Именно на камерах и записях с видеорегистраторов видно, что Kia непосредственно перед аварией ехала с большой скоростью и пересекла сплошную линию разметки.
Таинственный несовершеннолетний
По словам Мешкова, с оформлением ДТП было много странностей. Инспекторы отпустили водителя Kia после того, как взяли с него объяснение, при этом водителей отечественных авто держали в ГИБДД куда дольше. Затем водителей «десятки» и «Нивы» еще трижды вызывали в полк ДПС, и все визиты Никита Мешков называет абсурдными — видеозаписи, ходатайства и справки в ГИБДД приобщать к делу не хотели.
— Водитель «Нивы» начал приобщать видеоматериалы с места ДТП, а они на компьютере инспектора не просматривались. Тогда он показал их на своем ноутбуке. Их приобщили. Далее водитель «Нивы» стал приобщать второй диск с записями с камеры наружного наблюдения. Инспектор отказывала, сказав, эти материалы ей не нужны. На что водитель «Нивы» попросил письменно объяснить решение, и только тогда диск приобщили, — рассказал Никита Мешков. — Затем водитель «Нивы» начал приобщать справку из горбольницы, в которой было описано его состояние после ДТП. Инспектор сказала, что материалы ей поступят из горбольницы. Однако после требования мотивированного отказа справку приобщили. При подаче ходатайства о проведении трасологической экспертизы нам сказали, что эксперт откажется ее делать, но не объяснили почему.
При этом опросить 16-летнего водителя Kia в ГИБДД так и не смогли. В инспекции водителям отечественных авто сказали, что на повестки подросток не реагирует, да и опросить его по закону можно только в присутствии родителей, а его отца (который был пассажиром в момент ДТП) правоохранители так и не нашли, отметил Мешков. При этом по закону присутствие родителей на допросе несовершеннолетнего с 16 лет необязательно, достаточно пригласить социального педагога.
Спустя некоторое время в ГИБДД пришли и результаты по скоростному режиму. Оказалось, что Kia ехала со скоростью 61 км/ч, и в выписке телеметрии WAILON, установленной в салоне автомобиля, превышение скорости более 60 км/ч в машине не зафиксировано. При этом на камерах видно, что скорость белой Kia куда выше этого значения, утверждают другие участники ДТП.
— Скорость движения 61 км/ч у Kia была совсем в другом месте — на улице Дуси Ковальчук, 266а, примерно на 700 метров дальше от места ДТП и на три часа раньше него, — заметил водитель «Нивы». — По записям понятно, что лицо, вышедшее из-за руля, и лицо, нарушавшее разметку и быстро летевшее по дороге, это один и тот же человек.
Управлявший «десяткой» Никита Мешков тоже уверен, что 16-летний водитель Kia просто не мог ехать со скоростью 61 км/ч. «Десятка» в аварии пострадала настолько, что владелец даже не стал ее ремонтировать.
— Около 100 км/ч он точно ехал. Думаю, любой человек, который в автомобилях разбирается, скажет, что при 60 км/ч невозможно, чтобы был такой удар. Меня развернуло на 180 градусов и «Ниву» развернуло тоже. Удар был такой силы, что он в две машины влетел и не остановился полностью. Он ехал с явным превышением скорости. Даже если бы он ехал 80 км/ч, такого бы не произошло, не было бы такого сильного удара, — настаивает он.
«Халатность по отношению к клиентам»
Kia K5, которой управлял подросток, была арендованным автомобилем. Машина относится к автопарку «Аурус», который, по данным «Федресурса», принадлежит компании предпринимателя Михаила Сагинова. Индивидуальный предприниматель зарегистрирован в рабочем поселке Сузун Новосибирской области и занимается арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.
В собственности у Сагинова, согласно данным открытых источников, находится более 70 автомобилей, в том числе и KIa K5, которая участвовала в ДТП. В ГИБДД предприниматель подтвердил, что на момент аварии Kia K5 действительно была в аренде, но не у подростка, а у взрослого пассажира автомобиля (копия объяснения имеется в распоряжении НГС). При проверке на сайте ГИБДД по VIN-номеру оказалось, что один из автомобилей Kia K5, которые принадлежат Сагинову, трижды попадал в ДТП, включая аварию 26 сентября 2023 года.
При этом для того, чтобы таким автомобилем мог управлять кто угодно, нужна «открытая» страховка, позволяющая сесть за руль неограниченному числу людей, у которых есть права нужной категории. Цена такой страховки на несколько тысяч рублей больше «закрытой», когда за руль могут сесть только несколько вписанных в бланк человек.
В случае с Kia K5 страховка является «закрытой», рассчитанной исключительно на тех, кто в ней указан. Проверка автомобиля через сайт Российского союза автостраховщиков показала, что к управлению попавшей в аварию машиной действительно допущен только один человек. А это значит, к нахождению за рулем автомобиль Kia клиента, тем более
На большинстве машин, принадлежащих Сагинову, страховка как раз «закрытая», отметил один из участников ДТП. А это чревато тем, что страховая компания в случае ДТП может аннулировать полис, и тогда пострадавшие автомобили могут остаться без выплат.
— Если выясняется, что у машины закрытая страховка, то это ненормально. У адекватного арендодателя всегда должно быть всё в порядке со страховкой, то есть она должна быть без ограничений вообще. Если как-то по-другому — это либо халатность по отношению к клиентам и к самим себе, либо экономия, — объяснил НГС автоюрист Артем Болотов.
НГС отправил Михаилу Сагинову запрос, но к моменту публикации комментарий предпринимателя не поступил.
Кто должен понести наказание?
Водители «десятки» и «Нивы» считают, что в аварии виноваты два автомобиля: ВАЗ-2110 и Kia K5. Первый нарушил ПДД, не пропустив встречную машину, и к тому же ехал без страховки. Но большая часть ответственности лежит на водителе Kia, который, настаивают собеседники НГС, превысил скорость до 102 км/ч в городе (вместо допустимых 60 км/ч). Кроме того, ответить по закону должен и предприниматель, который оформил «закрытую» страховку, сэкономив деньги, и пустил за руль
— За рулем находился
Владелец «десятки» рассказал, что консультировался с адвокатом, и тот тоже отметил, что в аварии виновны двое участников — он и водитель Kia.
— Я разворачивался, начал движение и не заметил его, к тому же ехал без страховки, поэтому моя вина тут очевидна. А он виновен в том, что скорость у него была большая, и поэтому нельзя было предотвратить ДТП. Там была пробка, затор, никто не ехал больше 20 км/ч, а он ехал 100 км/ч, — говорит Мешков.
Он опасается, что в итоге именно ему придется выплачивать деньги за разбитые Kia и «Ниву», но намерен доказать, что виновен не он один. А также постарается получить компенсацию за избиение, из-за которого не смог работать около двух недель, добавил мужчина.
Автоюрист Артем Болотов считает, что в аварии виноват исключительно водитель ВАЗа, хотя водитель Kia и двигался с превышением скорости.
— В причинно-следственной связи с ДТП превышение скорости либо вообще не состоит, либо в меньшей степени состоит, нежели действия водителя ВАЗа. Он точно виноват. А по поводу Kia — это вопрос. Экспертным путем по экспертизе можно доподлинно установить, явились ли действия водителя Kia причиной этого ДТП. Но, вероятнее всего, это не так. Ну да, он превысил, но всё равно водитель «Лады» не должен был так маневрировать перед автомобилем, двигающимся на любой скорости. Поэтому основная вина точно здесь у водителя ВАЗа. Но нужна судебная экспертиза. Касаемо того, что водитель Kia пытался избежать столкновения, то всё делал правильно, — прокомментировал ситуацию автоюрист.
Что решили в ГИБДД?
На удивление участников ДТП, в декабре ГИБДД закрыло дело за истечением срока давности — он составлял 2 месяца. Получилось, что в аварии в итоге вообще никто не виноват — даже Никита Мешков, рассказал водитель «Нивы».
— Сначала ГИБДД заняло позицию, что виноват только Мешков. Игнорировало ходатайство об экспертизе, которая бы позволила определить скорость машины Kia, какие пункты ПДД нарушил ее водитель и какие повреждения получил автомобиль при столкновении с ВАЗ-2110 и «Нивой», — пояснил он.
По закону, ГИБДД должна была предоставить мотивированный отказ на ходатайства, но его всё еще нет, рассказал он.
— Нам говорят, что его пока не могут найти — это к полиции вопрос. Его должны сначала допросить, взять объяснения. Я так понял, что он скрывается. Он не был в полиции, нигде не расписался, он и его отец не хотят в деле участвовать. Их вообще толком не ищут, связывались с ними только раз, — отметил Никита Мешков.
Корреспондент НГС смог отыскать контакты пассажира белой Kia, но связаться с ним не удалось.
Оба водителя отечественных авто считают, что в ГИБДД вообще не приняли никаких мер к поиску водителя Kia K5, поэтому дело и застопорилось. При этом против несовершеннолетнего в октябре возбудили дела по статьям 12.27 (оставление места ДТП), 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) и 12.16 (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки) КоАП РФ. По данным источников НГС, проверка уже выявила бездействие сотрудников ГИБДД, которые не приняли меры к розыску и опросу водителя Kia K5 и не провели объективное административное расследование.
Сейчас у сторон остаётся только один выход — судиться. И процесс будет долгим, отметил водитель «Нивы», потому что всю информацию о ДТП придется собирать с нуля — а значит, придется заново доказывать виновность каждой из сторон ДТП.
НГС направил запрос в ГИБДД — на момент публикации ответ не поступил.
Ранее НГС рассказывал о небольшом ДТП, которое стало началом большого конфликта: тогда ГИБДД не стали наказывать водителя, который въехал в припаркованную машину, уехал, а потом вернулся.