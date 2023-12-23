«Отлетел в ограждения»: два автомобиля столкнулись на проспекте Дзержинского — момент ДТП попал на видео

В Новосибирске два автомобиля столкнулись на проспекте Дзержинского. Момент аварии сняли на видео очевидцы.
Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, на участке дороги столкнулись минивэн и кроссовер Hyundai Creta.
— После столкновения, кроссовер отлетел в металлические ограждения, — сообщает телеграм-канал.
На кадрах видно, как автомобиль движется по проезжей части, когда перед ним начала поворачивать другая машина, после чего они столкнулись. От удара одна из машин съехала с дороги и врезалась в ограждение.
Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, авария произошла на проспекте Дзержинского около парка культуры и отдыха «Березовая роща». Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи сервиса.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.
В конце декабря в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. Там столкнулись три автомобиля.