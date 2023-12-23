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«Отлетел в ограждения»: два автомобиля столкнулись на проспекте Дзержинского — момент ДТП попал на видео

Авария произошла вблизи парка культуры и отдыха «Березовая роща»

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Момент ДТП попал на видеорегистратор

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В Новосибирске два автомобиля столкнулись на проспекте Дзержинского. Момент аварии сняли на видео очевидцы.

Кадры произошедшего опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black». По его данным, на участке дороги столкнулись минивэн и кроссовер Hyundai Creta.

— После столкновения, кроссовер отлетел в металлические ограждения, — сообщает телеграм-канал.

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Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи сервиса

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, как автомобиль движется по проезжей части, когда перед ним начала поворачивать другая машина, после чего они столкнулись. От удара одна из машин съехала с дороги и врезалась в ограждение.

Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС. По информации сервиса, авария произошла на проспекте Дзержинского около парка культуры и отдыха «Березовая роща». Фотографии с места ДТП опубликовали пользователи сервиса.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.

В конце декабря в Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. Там столкнулись три автомобиля.

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