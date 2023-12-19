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«Кулачный бой»: в соцсетях Новосибирска заявили о драке на Речном Вокзале — конфликт попал на видео

Судя по кадрам, инцидент произошел на железнодорожных путях

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Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях

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В Новосибирске заметили потасовку, которая якобы произошла на Речном вокзале. Драку между двумя людьми сняли на видео очевидцы.

Кадры произошедшего опубликовали в телеграм-канале «ЧП Новосибирск/Новости» 19 декабря, видео также появилось накануне в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Судя по записи, новосибирцы устроили потасовку на железнодорожных путях.

— Кулачный бой на Речном вокзале, — указано в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
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Видео: «Новосибирск с огоньком» телеграм-канал

На кадрах можно заметить железнодорожные пути, на которых находятся два человека. Один из участников конфликта бьет другого.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу корреспонденту НГС уточнили, что заявления и сообщения об инциденте не поступали в ведомство.

— По факту опубликования в Сети видео проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

В ноябре в баре напротив вокзала Новосибирск-Главный подрались девять человек. На место происшествия приехали сотрудники ГБР.

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