Девять человек подрались в баре у вокзала Новосибирск-Главный — зачинщик угрожал бойцам ГБР

В баре напротив вокзала Новосибирск-Главный подрались девять человек, среди них было три женщины и шесть мужчин. Возможный зачинщик драки представился полицейским.

Как сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», драка произошла 10 ноября примерно в 03:30 ночи между посетителями бара. По данным источника НГС, заведение находится в здании на Вокзальной магистрали, 1. На место драки приехали сотрудники ГБР и разняли потасовку. Бойцы начали выяснять, почему произошел конфликт. Участники назвали зачинщиком одного мужчину, которому на вид примерно 35 лет. Он стоял в стороне с кружкой пива в руках.