Девять человек подрались в баре у вокзала Новосибирск-Главный — зачинщик угрожал бойцам ГБР

В баре напротив вокзала Новосибирск-Главный подрались девять человек, среди них было три женщины и шесть мужчин. Возможный зачинщик драки представился полицейским.
Как сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», драка произошла 10 ноября примерно в 03:30 ночи между посетителями бара. По данным источника НГС, заведение находится в здании на Вокзальной магистрали, 1. На место драки приехали сотрудники ГБР и разняли потасовку. Бойцы начали выяснять, почему произошел конфликт. Участники назвали зачинщиком одного мужчину, которому на вид примерно 35 лет. Он стоял в стороне с кружкой пива в руках.
— Когда гвардейцы подошли к нему, мужчина заявил, что является сотрудником полиции и задержанию не подлежит. А также пригрозил, что те, кто всё-таки задержат его, должны готовиться к худшему и начинать сушить сухари. Бойцы ГБР задержали хулигана и вызвали на место происшествия полицию, — сообщили в пресс-службе.
Сотрудники МВД установили, что задержанный мужчина не является сотрудником полиции. Его забрали в Железнодорожный РОВД.
Недавно стриптизерши подрались в новосибирском баре из-за того, что клиент не захотел общаться приватно с одной из них.