Накажут ли боксера, после чьего удара скончался 14-летний противник? Пять главных вопросов о трагедии на уральском ринге

Какой удар стал смертельным?

Правоохранители заявили, что мальчик получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал на ринге. Это зафиксировано на видеозаписи. Однако олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев уверен, что этот удар был не настолько сильным, чтобы стать смертельным. С ним согласен и международный судья Ярослав Ренев.

— Может быть, он умер и не от ударов. Здесь большое значение будет иметь заключение судмедэкспертизы. Возможно, мальчик вышел на бой, уже будучи нездоровым, или медицинские аспекты были, по которым он не мог заниматься боксом, но их скрыли, — говорит Ярослав Ренев. — В прошлом году у нас был подобный случай в Челябинской области. Скончался 15-летний боксер. Мы создавали специальную комиссию из судей разных категорий из разных регионов. Долго смотрели бой, что там и где произошло. У него было кровоизлияние. А он до этого провел турниры по кикбоксингу. И там пропустил какие-то удары. Тренер не знал этого. Поэтому предыстория травмы, которая привела к такому печальному исходу, имеет большое значение.