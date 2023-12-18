Накажут ли боксера, после чьего удара скончался 14-летний противник? Пять главных вопросов о трагедии на уральском ринге

В Первоуральске Свердловской области 14-летний боксер скончался после городского турнира. Трагедия произошла 17 декабря. Спортсмену стало плохо на ринге во время финала соревнований. По предварительным данным, смертельным оказался удар в печень, который нанес ему противник. Погибший Тимофей с восьми лет занимался боксом и показывал хорошие результаты. В 2022 году он выиграл первенство Свердловской области. Региональное министерство спорта выразило на своем сайте соболезнования семье подростка: «Слова бессильны, чтобы выразить боль от необратимой и столь горькой утраты».
После гибели Тимофея появилось много вопросов, на которые предстоит ответить следствию. Наши коллеги из E1.RU попытались разобраться в них вместе со спортивным судьей международной категории Ярославом Реневым.
Какой удар стал смертельным?
Правоохранители заявили, что мальчик получил сильный удар в область печени и через несколько мгновений упал на ринге. Это зафиксировано на видеозаписи. Однако олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев уверен, что этот удар был не настолько сильным, чтобы стать смертельным. С ним согласен и международный судья Ярослав Ренев.
— Может быть, он умер и не от ударов. Здесь большое значение будет иметь заключение судмедэкспертизы. Возможно, мальчик вышел на бой, уже будучи нездоровым, или медицинские аспекты были, по которым он не мог заниматься боксом, но их скрыли, — говорит Ярослав Ренев. — В прошлом году у нас был подобный случай в Челябинской области. Скончался 15-летний боксер. Мы создавали специальную комиссию из судей разных категорий из разных регионов. Долго смотрели бой, что там и где произошло. У него было кровоизлияние. А он до этого провел турниры по кикбоксингу. И там пропустил какие-то удары. Тренер не знал этого. Поэтому предыстория травмы, которая привела к такому печальному исходу, имеет большое значение.
Судейская ошибка?
После трагедии зрители поединка обрушились с критикой на рефери. Якобы он вовремя не заметил, что ребенку плохо, и не сразу остановил бой. На кадрах видно, что мальчик не отразил несколько ударов противника.
— Рефери действовал правильно. Всё было в рамках правил. Судя по видео с поединка, бой шел нормальный и двухсторонний. Превосходства в технике и тактике особого не было. Как и явного доминирования от боксера красного угла. Синий боксер пропустил несколько ударов, но на несколько он ответил. И после серии ударов рефери остановил бой, — прокомментировал поединок опытный судья. — Конечно, сейчас будут проверять квалификацию судьи. Была ли у него специальная подготовка. По правилам судить соревнования могут рефери, которые прошли курсы и получили категорию. Но иногда судить детские соревнования ставят просто тренера.
Что будет с боксером, который нанес удар?
Вопрос, который сейчас волнует родителей юных боксеров в Первоуральске: грозит ли какое-то наказание противнику погибшего Тимофея. По мнению Ярослава Ренева, в случившемся нет вины мальчика.
— Он боксировал по правилам соревнований, ничего не нарушил. Единственное, что грозит мальчику, — это серьезная психологическая травма. Он сначала не понял, что произошло, и поднял руки, а потом подошел, принял участие в помощи. Это не хамское поведение на ринге, хороший, воспитанный боксер, — считает судья. — Бой шел именно боксерский, без эмоциональной агрессии, когда бывает, что не слышат команд рефери. Здесь не было такого, был корректный поединок.
Как часто боксеры проводят медкомиссию?
Перед соревнованиями боксеров обследуют медики. По словам коллег по команде, Тимофей прошел комиссию непосредственно перед соревнованиями и получил допуск. Но, как говорят родители первоуральских боксеров, перед турниром у подростков не проверяли наличие МРТ. Хотя международный судья утверждает, что этот документ обязателен.
— У каждого мальчишки должна быть МРТ головного мозга, она делается раз в два года. Допуск врача. Паспорт боксера, где это всё фиксируется. Обязательно нужно проходить годовой медосмотр, — рассказал судья Ярослав Ренев.
Имели ли право организаторы допустить ребенка к соревнованиям, сейчас выясняет прокуратура. Проверяют и качество оказанной медицинской помощи.
Как избежать трагедий?
После смерти Тимофея несколько его друзей-боксеров заявили, что теперь хотят уйти из спорта и боятся выходить на ринг. По словам Ярослава Ренева, избежать подобных трагедий можно, если ужесточить отбор детей в секции, связанные с борьбой. И тщательнее отсеивать тех, кому драться не позволяет здоровье.
— Хотелось бы, чтобы сделали выводы, как обезопасить ребят именно на этапе отбора в бокс. Какая-то программа нужна медицинская. Если уж погибают взрослые боксеры, которые провели много серьезных боев, то что говорить о детях. Случаи единичные, но выводы должны быть сделаны. И медики должны нам в этом помочь, — считает Ярослав Ренев.
Знакомые мальчика и сотрудники полиции отзываются о семье погибшего положительно. Отец работает на заводе, мать самозанятая. Также у Тимофея остались две сестры.