«Ствол где мой, дура?»: новосибирские подростки напали в подъезде на ровесника — видео жестокого избиения

На видеозаписи подростки в подъезде нападают на своего сверстника и требуют, чтобы он вернул ствол. Судя по их диалогу, до этого он забрал или взял его у одного из нападающих. На записи один из подростков, в светлой спортивной куртке, бьет сверстника по лицу и телу руками и ногами. Парень просит этого не делать и соглашается на условия агрессоров, а также предлагает вынести 2 тысячи рублей. Это не усмиряет пыл толпы, и они избивают молодого человека уже все вместе. На видео слышны душераздирающие вопли.