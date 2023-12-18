«Ствол где мой, дура?»: новосибирские подростки напали в подъезде на ровесника — видео жестокого избиения

В Новосибирске толпа подростков жестоко избила в подъезде ровесника. Видеозапись с издевательствами опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик». Ситуацию прокомментировали в полиции.
На видеозаписи подростки в подъезде нападают на своего сверстника и требуют, чтобы он вернул ствол. Судя по их диалогу, до этого он забрал или взял его у одного из нападающих. На записи один из подростков, в светлой спортивной куртке, бьет сверстника по лицу и телу руками и ногами. Парень просит этого не делать и соглашается на условия агрессоров, а также предлагает вынести 2 тысячи рублей. Это не усмиряет пыл толпы, и они избивают молодого человека уже все вместе. На видео слышны душераздирающие вопли.
— Вась, дура, где ствол мой? Что ты ноешь? Неси, ты че дура, завтра ствола не будет я тебе *** (лицо) разобью, — кричит автор видео.
Подросток, на которого напали, пытается закрываться от побоев и усмирить обидчиков, обещает вынести ствол, а также 2 тысячи рублей. Но подростки его все равно избивают — запинывают ногами и забивают кулаками. Парень истошно кричит о том, что его убивают и просит о помощи. После избиения подростки удаляются.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве подтвердили, что инцидент действительно был.
— Заявление от законных представителей несовершеннолетнего в полицию поступало. Зарегистрировано в установленном порядке. Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — отметили в ГУ МВД Росии по региону.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске провели расследование после нападения на 11-летнюю школьницу. Девочку пнула в школе старшеклассница.