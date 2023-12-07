В новосибирской школе провели расследование после нападения на 11-летнюю девочку

В новосибирской школе, где одноклассница пнула 11-летнюю девочку в спину в коридоре, провели расследование. Об этом НГС сообщили в департаменте образования мэрии.



По данным департамента, конфликт произошел 21 ноября, сейчас в учреждении пытаются устранить последствия конфликта. В мэрии подтвердили, что родители школьников обсуждали с директором возможный перевод нападавшей девочки в другую школу, но это невозможно сделать без согласия родителей девочки.