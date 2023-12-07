В новосибирской школе провели расследование после нападения на 11-летнюю девочку

В новосибирской школе, где одноклассница пнула 11-летнюю девочку в спину в коридоре, провели расследование. Об этом НГС сообщили в департаменте образования мэрии.
По данным департамента, конфликт произошел 21 ноября, сейчас в учреждении пытаются устранить последствия конфликта. В мэрии подтвердили, что родители школьников обсуждали с директором возможный перевод нападавшей девочки в другую школу, но это невозможно сделать без согласия родителей девочки.
Родительский коллектив, говорят в мэрии, обращался в департамент и школу, сейчас в учреждении провели расследование.
— Департаментом образования запрошены все необходимые документы и пояснения руководителя образовательной организации, по результатам изучения которых будут приняты административные решения. Ситуация находится на контроле руководителя образовательной организации, — сообщили редакции НГС в департаменте.
Как ранее рассказала мама 11-летней Ксении Чеповой, ее дочку избили в школе в Калининском районе. Инцидент попал на камеры идеонаблюдения, на кадрах видно, как школьницу пинает ее одноклассница в спину, после чего девочка падает на бетонный пол. По словам мамы пострадавшей, девочка после удара начала плохо спать, ее тошнило. В справке из поликлиники указано, что у Ксении диагностировали подозрение на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
После публикации НГС прокуратура начала проверку.
Недавно подобный инцидент произошел в другой школе, девочку ударил ногой по голове 13-летний ученик. Доклад о проверке инцидента потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, а в учреждении провели служебное расследование.