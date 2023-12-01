Толкнула и пнула в спину: одноклассница напала на 11-летнюю девочку в коридоре новосибирской школы — видео

НГС пытался связаться с директором и завучем школы по телефону, указанному на официальном сайте, на звонок ответила секретарь, которая сообщила, что директор на больничном, а завуч не может говорить, потому что проводит урок. На мобильный номер телефона директор, завуч и классный руководитель девочек никто из учителей не ответил.