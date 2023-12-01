Толкнула и пнула в спину: одноклассница напала на 11-летнюю девочку в коридоре новосибирской школы — видео

Мама 11-летней Ксении Чеповой заявила, что ее ребенка избили в школе в Калининском районе Новосибирска. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как школьницу пинает ее одноклассница в спину, после чего девочка падает на бетонный пол. По словам матери, одноклассница терроризирует многих детей в классе.
«Провоцирует детей»
Как рассказала редакции НГС Татьяна Чеповая, ее 11-летнюю дочку Ксению избила 21 ноября в школьном коридоре 12-летняя одноклассница Ольга (имя изменено). На видео, которое предоставила мама девочки, видно, что к Ксении подходит Ольга, между ними начинается диалог, после девочка толкает пострадавшую.
— Снимает шапку, бросает, потом толкает ее в раздевалку на стенку, она ударяется головой, а когда моя дочь пытается убежать, она разворачивается и пинает ее в спину, — объясняет Татьяна. — Ребенок убегает со школы, прибегает домой, говорит, что у нее болит спина и колено, я была на работе. Дочка начала плохо спать ночью, ее тошнило, мы поехали в травму, снимать побои.
В справке из поликлиники указано, что у Ксении диагностировали подозрение на черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга (справка имеется в распоряжении редакции). По словам Татьяны, как такового конфликта между девочками нет, причину такого поведения установить не удалось. Мама отмечает, что Ольга агрессивно ведет себя не только по отношению к ее дочери, но и по отношению к другим детям в классе.
— Она может подойти толкнуть, оскорбить, обматерить, послать. Провоцирует детей на то, чтобы подраться, портит вещи, может пойти крючки оборвать в раздевалке. Нашему ребенку она может залезть под парту, изрисовать ботинки, портить вещи, рюкзак порван у нас, — рассказывает мама пострадавшей.
Обещали перевести в другую школу
Татьяна отмечает, что в прошлую пятницу директор проводила педсовет, тогда она попросила родителей подождать и пообещала, что урегулирует ситуацию, а Ольгу переведут в другую школу. Папа нападавшей девочки, по словам женщины, также пообещал, что переведет дочку в другую школу. 1 декабря также должен был состояться педсовет, но, по словам Татьяны, директор и классный руководитель ушли на больничный.
НГС пытался связаться с директором и завучем школы по телефону, указанному на официальном сайте, на звонок ответила секретарь, которая сообщила, что директор на больничном, а завуч не может говорить, потому что проводит урок. На мобильный номер телефона директор, завуч и классный руководитель девочек никто из учителей не ответил.
Родители готовят обращение в департамент образования мэрии Новосибирска (есть в распоряжении редакции), по словам мамы пострадавшей девочки, во вторник у нее должен состояться прием в прокуратуре, а 8 декабря в департаменте. Родители просят перевести Ольгу в другую школу. НГС направил запрос в мэрию города, в ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию о случившемся.
Недавно 11-летнюю девочку ударил ногой по голове 13-летний ученик школы в Новосибирской области. После случившегося, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке инцидента в школе, а в учреждении провели служебное расследование.