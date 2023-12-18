Утром в Кузбассе произошло серьезное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали утром в понедельник, 18 декабря, специалисты в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН. По предварительным данным, которые сообщили NGS42.RU в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу, сейсмособытие не повлияло на работу угледобывающих предприятий региона.
— Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, обращений в ведомство не поступало, — сообщили в ГУ МЧС.
По данным Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН, подземный толчок зафиксировали в 08:02. Интенсивность в эпицентре составила 5,6 балла по шкале MSK64, магнитуда — 4,5. Согласно координатам, эпицентр подземного толчка находился в поселке Шерегеш, недалеко от горнолыжного курорта, его координаты — 52.89 широты и 88.04 долготы.
При магнитуде землетрясения от 4,5 до 6 по шкале Рихтера появляются небольшие разрушения, люди ощущают слабые толчки.
Ранее NGS42.RU писал, что в середине ноября подземные толчки регистрировали в Кемеровском округе. Тогда магнитуда землетрясения составила 3,2, а интенсивность в эпицентре — 3,7 балла по шкале MSK64. Еще одно сейсмособытие произошло в конце того же месяца.
10 декабря сообщалось о землетрясении в другом сибирском регионе - Алтайском крае.