В Алтайском крае произошло землетрясение — магнитуда достигла более 4

На территории Алтайского края сегодня, 10 декабря, произошло землетрясение магнитудой более 4. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы.
Землетрясение произошло в районе Горно-Алтайска, интенсивность в эпицентре составила 5,2, магнитуда 4,2. По данным МЧС республики, толчок был в 12:15, силой 3,9 магнитуды в селе Куяган.
— В 4 муниципальных образованиях: городе Горно-Алтайск, Майминский, Шебалинский и Чемальский районах — населением ощущались подземные толчки. Жертв и разрушений нет. Расстояние от эпицентра до Горно-Алтайска — 85 км, — сообщили в МЧС.
Перебоев в работе объектов здравоохранения, жилищно-коммунальных систем, энергетики и других социальных объектах не зафиксировали.
Недавно в окрестностях Новосибирска произошло землетрясение. Жители Искитима и Новосибирска рассказали, что почувствовали последствия: тряслась и качалась мебель.