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В Алтайском крае произошло землетрясение — магнитуда достигла более 4

Толчок произошел 10 декабря

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Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 5,2

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На территории Алтайского края сегодня, 10 декабря, произошло землетрясение магнитудой более 4. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы.

Землетрясение произошло в районе Горно-Алтайска, интенсивность в эпицентре составила 5,2, магнитуда 4,2. По данным МЧС республики, толчок был в 12:15, силой 3,9 магнитуды в селе Куяган.

— В 4 муниципальных образованиях: городе Горно-Алтайск, Майминский, Шебалинский и Чемальский районах — населением ощущались подземные толчки. Жертв и разрушений нет. Расстояние от эпицентра до Горно-Алтайска — 85 км, — сообщили в МЧС.

Из-за землетрясения никто не пострадал

Из-за землетрясения никто не пострадал

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Перебоев в работе объектов здравоохранения, жилищно-коммунальных систем, энергетики и других социальных объектах не зафиксировали.

Недавно в окрестностях Новосибирска произошло землетрясение. Жители Искитима и Новосибирска рассказали, что почувствовали последствия: тряслась и качалась мебель.

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