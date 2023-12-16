Услышал детский плач из черного свертка. Всё, что известно о спасении младенца из сугроба на Урале

Наши коллеги из E1.RU собрали всё, что известно о чудовищном инциденте, в этом материале.

Житель Екатеринбурга Олег живет в соседнем доме от того, где всё произошло. В 4 часа ночи 15 декабря он искал место для парковки и, не найдя его в своем дворе, приехал в ближайший. Припарковав автомобиль, он вдруг услышал детский плач, исходящий из черного свертка в сугробе.