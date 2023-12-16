Услышал детский плач из черного свертка. Всё, что известно о спасении младенца из сугроба на Урале

В Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка и тут же попыталась убить его. Она положила младенца в пакет, вынесла на улицу и спрятала в сугробе под окнами своей квартиры. Малыша нашел случайный прохожий, который вызвал скорую.
Наши коллеги из E1.RU собрали всё, что известно о чудовищном инциденте, в этом материале.
Житель Екатеринбурга Олег живет в соседнем доме от того, где всё произошло. В 4 часа ночи 15 декабря он искал место для парковки и, не найдя его в своем дворе, приехал в ближайший. Припарковав автомобиль, он вдруг услышал детский плач, исходящий из черного свертка в сугробе.
— Я сперва подумал, что это щенки или котята, кто-то их выбросил так чудовищно. Оказалось, что всё еще хуже, и это детский плач. Я сразу же схватил пакет и разорвал его, чтобы ребенок не задохнулся, и положил отогреваться к себе в машину: включил печку, подогрел все сиденья, — рассказал E1.RU Олег.
Мужчина позвонил своей девушке и рассказал шокирующую новость. После он связался с экстренными службами, а Виктория выбежала из дома.
— Он этот мешочек достал, положил в машину, раскрыл, а там ребенок, прямо вот, знаете, свернутый в комочек, весь в крови. Пэпээсники тут же приехали, быстро среагировали. Еще минут через десять-пятнадцать приехала скорая. Там со всего города начальники съехались, человек тридцать-сорок. Нас опрашивали, — сообщила девушка.
По ее словам, признаков обморожения на теле малыша не было, видимо, он не пролежал в сугробе долго. Виктория также отметила, что из квартиры на первом этаже, под окнами которой нашли ребенка, исходил свет.
— Они [полицейские] начали долбиться в квартиру на первом этаже. Там сначала долго не открывали, а потом все-таки дверь открывает девочка двадцати лет. Она вся в крови, весь пол в крови. Она сама родила. Она начала какую-то чушь нести: «У меня месячные начались, дайте мне прокладки». Она жила на съемной квартире, видимо, переехала из другого города, где ее якобы изнасиловали. Сказала, не знала, что делать, только родила, в 03:30, — добавила Виктория.
Малыша экстренно госпитализировали в неонатальное отделение одного из роддомов Екатеринбурга. Как рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых, мальчик родился доношенным, в момент произошедшего ему не было и суток. Вес малыша — около 2,5 килограмма, рост — 50 сантиметров.
В Минздраве пока очень скупо рассказывают о состоянии мальчика. Он выжил и находится в реанимации.
Про мать известно, что она живет в съемной квартире, работает в магазине. В Екатеринбург она приехала из Челябинской области, где остался отец ребенка, который про беременность якобы даже не знал. Сейчас девушка находится в реанимации.
— Что конкретно побудило молодую женщину так жестоко поступить с собственным ребенком, сыщики и следователи выяснят, когда она придет в себя, — добавил Валерий Горелых.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 106 Уголовного кодекса «Убийство матерью новорожденного ребенка». Адвокат Сергей Колосовский считает, что наказание для обвиняемой неизбежно.
— Ситуация очевидная, статья 106 подразумевает наказание до пяти лет лишения свободы. Но здесь убийства не случилось. Это покушение на убийство, так как ребенок выжил по независящим от подозреваемой обстоятельствам. Значит, наказание не может быть больше трех четвертей от максимального срока, то есть ей грозит 3 года и 9 месяцев. Думаю, что возможности избежать наказания у этой женщины в данном случае нет, — рассказал E1.RU адвокат.
Психиатр-нарколог Михаил Луньков возражает: делать выводы пока рано. Врач предполагает, что у девушки был послеродовой психоз.
— Прежде всего нужно говорить о вменяемости, — считает Луньков. — Следственные органы выяснят всё, что происходило поминутно, а затем уже психиатры будут разбираться. Ситуации, когда женщина признается невменяемой из-за послеродового психоза, — не редкость. Она молодая, куда вы торопитесь кидать камни в человека?
Директор Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Галина Мальгина ранее рассказывала E1.RU, что женщины с психозом могут выглядеть абсолютно адекватно. Тем не менее они подвержены бредовым идеям, паранойе и даже галлюцинациям.
— Принято считать, что в группе риска находятся девушки до 25 лет, которые рожают впервые и еще не адаптированы к роли матери. Семья молодая, неокрепшая, может быть не готова к появлению ребенка. Послеродовой психоз — это самое страшное, что может быть. Как правило, это проявление декомпенсации (нарушение работы психики. — Прим. ред.) у людей, у которых до этого уже были подобные эпизоды.
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