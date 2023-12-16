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СрочноТело женщины нашли в квартире в Новосибирске
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«Без признаков жизни»: тело женщины нашли в квартире в Новосибирске — в СК проводят проверку

Инцидент произошел на улице Есенина

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Женщина не выходила на связь

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В Новосибирске обнаружили тело женщины в квартире. О происшествии сообщили 16 декабря в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».

Вызов специалистам поступил накануне с улицы Есенина в Дзержинском районе. В сводке указано, что женщина не выходила на связь, а дверь квартиры была заблокирована.

— Доступ обеспечен. В квартире женщина без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции, — сообщили спасатели.

Как рассказали НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, по факту обнаружения тела следователи начали проверку.

— Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины в одной из квартир в Дзержинском районе областного центра, — сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место инцидента и изучают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки специалистами будет принято решение.

В середине декабря в Новосибирске в запертом гараже нашли тело 60-летнего мужчины. Автомобиль внутри сооружения был заведен.

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МАСССледователиТелоТрупДзержинский район
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