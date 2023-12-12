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В гараже на Кирзаводской нашли тело мужчины в запертом гараже

Автомобиль внутри был заведен

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В Новосибирске тело мужчины обнаружили в запертом гараже

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В Новосибирске в запертом гараже нашли тело 60-летнего мужчины. Об этом 12 декабря сообщила служба МАСС в своей группе во «ВКонтакте».

В сводке сказано, что мужчина находился в гараже на улице Кирзаводской и не выходил на связь, при этом автомобиль был заведен. На место вызвали спасателей, которые смогли открыть дверь.

— Обнаружено тело без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции, — сказано в публикации.

За комментариями произошедшего НГС обратился в пресс-службы ГУ МВД и СУ СК Новосибирской области. На момент публикации ответы не поступили.

Аналогичный случай произошел в Новосибирске в декабре 2021 года. Тогда тело мужчины обнаружили в гараже в Кировском районе. Погибшему было около 40 лет.

В августе этого года в Октябрьском районе мужчина и женщина погибли во время просушки погреба. Тела на поверхность поднимали спасатели.

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