В Новосибирске нашли тело мужчины в гараже. Возможно, он отравился угарным газом

Вчера, 17 декабря, в Кировском районе Новосибирска в гараже обнаружили погибшего мужчину. Спасатели подозревают, что он отравился угарным газом.
— Вчера днем, в 13:40, поступила информация, что на улице Петухова в закрытом гараже достаточно долго находится мужчина, который не реагирует на стуки и не открывает дверь. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели открыли гараж. В салоне заглушенного автомобиля находился мужчина без признаков жизни. Скорее всего, он отравился угарным газом, — говорится в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
На вид погибшему было 38–39 лет. Тело передали родственникам и сотрудникам отдела полиции.
— В настоящее время проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.
Ранее подобный случай в Новосибирске произошел в 2016 году. Тогда тело мужчины нашли в гараже в Октябрьском районе. В 2019 году тело