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В Новосибирске нашли тело мужчины в гараже. Возможно, он отравился угарным газом

Следственный комитет начал проверку

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Вызов поступил днем, в 13:40

Вызов поступил днем, в 13:40

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Вчера, 17 декабря, в Кировском районе Новосибирска в гараже обнаружили погибшего мужчину. Спасатели подозревают, что он отравился угарным газом.

— Вчера днем, в 13:40, поступила информация, что на улице Петухова в закрытом гараже достаточно долго находится мужчина, который не реагирует на стуки и не открывает дверь. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели открыли гараж. В салоне заглушенного автомобиля находился мужчина без признаков жизни. Скорее всего, он отравился угарным газом, — говорится в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

На вид погибшему было 38–39 лет. Тело передали родственникам и сотрудникам отдела полиции.

— В настоящее время проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области.

Ранее подобный случай в Новосибирске произошел в 2016 году. Тогда тело мужчины нашли в гараже в Октябрьском районе. В 2019 году тело 44-летнего мужчины нашли в гараже в заведенной машине в районе ОбьГЭС.

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Кировский районгаражугарный газ
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