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«Никто из них уже не поднялся»: два человека погибли во время просушки погреба в Новосибирске

Тела доставали спасатели

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Спасатели подняли тела погибших

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В Новосибирске 16 августа в погребе нашли тело мужчины и женщины. На место приезжали полиция и скорая.

Как сообщили в Telegram-канале «Спасатели МАСС», вызов с улицы Красносельской поступил в 20:07. Специалисты выехали на место. Выяснилось, что 46-летняя женщина просушивала погреб, оступилась и упала. За ней спустился 57-летний мужчина.

— На поверхность никто из них уже не поднялся. Спустившись в погреб, спасатели обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни. Тела были подняты на поверхность и переданы бригаде скорой помощи, сотрудникам полиции и родственникам. При неправильной организации просушки погреба погибли двое, — написали спасатели МАСС.

Тела передали скорой помощи, полиции и родственникам.

Спасатели предупредили, что угарный газ не имеет запаха и долго держится в погребах без вентиляции. Помещение выветривается больше суток. Спускаться туда можно только после долгого повторного проветривания.

Ранее в Новосибирске нашли тело мужчины, который погиб в гараже. Он мог отравиться угарным газом.

Спасатели МАССОктябрьский районУгарный газПросушка
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