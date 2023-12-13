А как выбираться? На Большевичке машины вмерзли в лед — смотрим фото и сочувствуем водителям

В Новосибирске после потопа на улице Большевистской утром, 13 декабря, в лед вмерзли несколько автомобилей. Фотографии с машинами опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Показываем последствия
Холодная вода, которая замерзла за пару часов. В 14:40 температура в Новосибирске опустилась до -30,7 градусов, сообщает «Западно-Сибирское УГМС».
Один из местных жителей рассказал, что проехал по дороге с водой, после чего у него начались проблемы с машиной. Корреспондент НГС направила запрос в «Горводоканал» о том, будут ли компенсации для пострадавших.
Днем стало известно, что прокуратура проверит действия аварийно-диспетчерской службы после инцидента на Большевистской.
По прогнозу синоптиков завтра, 14 декабря, в Новосибирск придет потепление. О том, что происходит в городе в последний день аномальных холодов, НГС рассказывает в онлйн-трансляции.