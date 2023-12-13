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СрочноМашины вмерзли в лед на Большевичке — фото
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А как выбираться? На Большевичке машины вмерзли в лед — смотрим фото и сочувствуем водителям

Утром затопило территорию у «Ленты»

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Потоп начался утром в среду

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В Новосибирске после потопа на улице Большевистской утром, 13 декабря, в лед вмерзли несколько автомобилей. Фотографии с машинами опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Показываем последствия

Холодная вода, которая замерзла за пару часов. В 14:40 температура в Новосибирске опустилась до -30,7 градусов, сообщает «Западно-Сибирское УГМС».

Коммунальная аврия произошла рядом с домом № 98 на улице Большевистской

Коммунальная аврия произошла рядом с домом № 98 на улице Большевистской

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Как рассказали НГС в «Горводоканале», на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров произошла авария

Как рассказали НГС в «Горводоканале», на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров произошла авария

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На парковке рядом с «Лентой» стояли автомобили

На парковке рядом с «Лентой» стояли автомобили

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Окна машин покрыл иней

Окна машин покрыл иней

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Один из местных жителей рассказал, что проехал по дороге с водой, после чего у него начались проблемы с машиной. Корреспондент НГС направила запрос в «Горводоканал» о том, будут ли компенсации для пострадавших.

Днем стало известно, что прокуратура проверит действия аварийно-диспетчерской службы после инцидента на Большевистской.

По прогнозу синоптиков завтра, 14 декабря, в Новосибирск придет потепление. О том, что происходит в городе в последний день аномальных холодов, НГС рассказывает в онлйн-трансляции.

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