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Кстати, в этом году новосибирцы чаще включали обогреватели и побили
Как сообщили в официальном телеграм-канале Министерства ЖКХ и энергетики региона, рекорд зафиксировали 11 декабря в 18:00. Максимальное потребление было на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 градуса. Новое значение превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт. Он был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,3 градуса.
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Гололед на остановке «Центр»
Жители Новосибирска жалуются на состояние тротуаров в эти морозные дни. Даже в центре города на тротуарах гололед и ничем не посыпано. Такая ситуация, например, на улице Орджоникидзе возле остановки «Центр».
— Площадь Ленина, нечищеный тротуар, скользко, падают люди, — написала читательница НГС.
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Вечерний пейзаж в морозном городе сфотографировал читатель НГС. От ТЭЦ-5 на фото можно заметить клубы пара.
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В редакцию поступила еще одна жалоба на дом по адресу Блюхера, 47. На градуснике на фото температура около цифры 10.
— Температура в квартире по улице Блюхера, 47, плюс пятый день без электроэнергии, даже обогреватели включить не можем, — написал новосибирец.
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На улице на ночь остаются многие автомобили новосибирцев. Сайт NGS24.RU вспомнил советы опытного автомастера о том, как обращаться с машиной в сильные морозы. Рассказываем в одной картинке.
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Жители Новосибирска продолжают жаловаться на холод в квартирах. В этот раз написала читательница из дома по адресу Блюхера, 41.
— 8 декабря было снижение параметров теплосети, с тех пор во всём доме ужасно холодно, он не может прогреться обратно. Батареи еле теплые. По сообщениям жильцов, на верхних этажах температура не превышает 18–19 градусов, на нижних этажах — 13–15 градусов, что значительно ниже нормы. В квартирах находиться невозможно, очень холодно, — рассказала читательница НГС.
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На этой неделе, 11 декабря, новосибирцы побили
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В Новосибирске сегодня, по прогнозу синоптиков, обещают
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