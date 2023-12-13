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СрочноВ Новосибирске последние морозные дни — онлайн
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В ожидании потепления: как из Новосибирска уходят агрессивные морозы — онлайн-трансляция НГС

Сегодня температура может опуститься до -32 градусов

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В Новосибирской области сегодня, 13 декабря, сохранится аномально холодная погода. Температура будет в районе -35 градусов и ниже. Местами температура может опуститься до -40 градусов, сообщают в Западно-Сибирском метеоцентре. Среда, по прогнозам синоптиков, также станет последним морозным днем в Новосибирске. Сегодня должен закончиться продолжительный холод, и НГС запускает онлайн-трансляцию о «последнем рывке» сибиряков.

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Кстати, в этом году новосибирцы чаще включали обогреватели и побили 33-летний рекорд по потреблению энергии. Специалисты связывают это с аномальными морозами.

Как сообщили в официальном телеграм-канале Министерства ЖКХ и энергетики региона, рекорд зафиксировали 11 декабря в 18:00. Максимальное потребление было на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 градуса. Новое значение превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт. Он был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,3 градуса.

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Гололед на остановке «Центр»

Такой проход появился в центре города возле остановки 

Такой проход появился в центре города возле остановки 

Жители Новосибирска жалуются на состояние тротуаров в эти морозные дни. Даже в центре города на тротуарах гололед и ничем не посыпано. Такая ситуация, например, на улице Орджоникидзе возле остановки «Центр».

— Площадь Ленина, нечищеный тротуар, скользко, падают люди, — написала читательница НГС.

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Вечерний пейзаж в морозном городе сфотографировал читатель НГС. От ТЭЦ-5 на фото можно заметить клубы пара.

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В редакцию поступила еще одна жалоба на дом по адресу Блюхера, 47. На градуснике на фото температура около цифры 10.

— Температура в квартире по улице Блюхера, 47, плюс пятый день без электроэнергии, даже обогреватели включить не можем, — написал новосибирец.

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На улице на ночь остаются многие автомобили новосибирцев. Сайт NGS24.RU вспомнил советы опытного автомастера о том, как обращаться с машиной в сильные морозы. Рассказываем в одной картинке.

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Жители Новосибирска продолжают жаловаться на холод в квартирах. В этот раз написала читательница из дома по адресу Блюхера, 41.

— 8 декабря было снижение параметров теплосети, с тех пор во всём доме ужасно холодно, он не может прогреться обратно. Батареи еле теплые. По сообщениям жильцов, на верхних этажах температура не превышает 18–19 градусов, на нижних этажах — 13–15 градусов, что значительно ниже нормы. В квартирах находиться невозможно, очень холодно, — рассказала читательница НГС.

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На этой неделе, 11 декабря, новосибирцы побили 33-летний рекорд по потреблению энергии. Специалисты связывают это с аномальными морозами.

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В Новосибирске сегодня, по прогнозу синоптиков, обещают -27... -29 градусов днем. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Будет облачно, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. В Новосибирской области -22... -27 градусов, местами до -32 градусов.

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