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Включали обогреватели чаще: новосибирцы побили 33-летний рекорд потребления электроэнергии

Специалисты связывают это с аномальными морозами

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Уже на этой неделе синоптики ожидают потепление

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Новосибирцы побили 33-летний рекорд по потреблению энергии. Специалисты связывают это с аномальными морозами.

Как сообщили в официальном телеграм-канале Министерства ЖКХ и энергетики региона, рекорд зафиксировали 11 декабря в 18:00. Максимальное потребление было на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 градусов. Новое значение превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт. Он был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,3 градуса.

— Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении 5 дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления, — сообщили в Министерстве.

Недавно Новосибирск побил еще один рекорд — по количеству осадков за сутки 6 декабря. Последний раз рекордные осадки в этот день отмечались 13 лет назад. С 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода, синоптики уверяют, что температура в эти дни на 14–16 градусов ниже климатической нормы. При этом с четверга уже может прийти долгожданное потепление, синоптики ожидают на этой неделе температуру до -4 градусов.

Горожане продолжают жаловаться на холод в квартирах, НГС составил карту с домами, жители которых говорили о проблемах с отоплением.

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