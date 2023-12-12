Включали обогреватели чаще: новосибирцы побили 33-летний рекорд потребления электроэнергии

Новосибирцы побили 33-летний рекорд по потреблению энергии. Специалисты связывают это с аномальными морозами.
Как сообщили в официальном телеграм-канале Министерства ЖКХ и энергетики региона, рекорд зафиксировали 11 декабря в 18:00. Максимальное потребление было на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 градусов. Новое значение превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт. Он был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,3 градуса.
— Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении 5 дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления, — сообщили в Министерстве.
Недавно Новосибирск побил еще один рекорд — по количеству осадков за сутки 6 декабря. Последний раз рекордные осадки в этот день отмечались 13 лет назад. С 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода, синоптики уверяют, что температура в эти дни на 14–16 градусов ниже климатической нормы. При этом с четверга уже может прийти долгожданное потепление, синоптики ожидают на этой неделе температуру до -4 градусов.
Горожане продолжают жаловаться на холод в квартирах, НГС составил карту с домами, жители которых говорили о проблемах с отоплением.