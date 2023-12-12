Включали обогреватели чаще: новосибирцы побили 33-летний рекорд потребления электроэнергии

Новосибирцы побили 33-летний рекорд по потреблению энергии. Специалисты связывают это с аномальными морозами.

Как сообщили в официальном телеграм-канале Министерства ЖКХ и энергетики региона, рекорд зафиксировали 11 декабря в 18:00. Максимальное потребление было на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,8 градусов. Новое значение превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт. Он был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре наружного воздуха -28,3 градуса.