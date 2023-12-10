Вот так делай — и машина заведется. Как спасти авто от морозов — показываем в одной картинке

Экстремальные морозы ударили в начале декабря по Новосибирской области и другим городам Сибири. Сайт NGS24.RU вспомнил советы опытного автомастера о том, как обращаться с машиной в сильные морозы.
Иван Криволуцкий, директор SGmaster, рассказал три простых правила, как сберечь машину в холода.
Во-первых, не забываем заправляться.
— Есть такие автолюбители, которые экономят на прогревах, но потом, когда машина при экстремальном запуске в мороз не заводится, приходится тратить еще больше денег на отогрев авто, эвакуатор и ремонт — может выдавить сальники. В итоге люди могут потратить на ремонт машины больше, чем они за зиму на бензин потратят. Прогрев с сигнализации — самый верный способ завести машину и поехать, — считает эксперт.
Во-вторых, утепляем мотор.
— Нужно обзавестись специальным автоодеялом. Это не должно быть обычное одеяло или тряпки, иначе это чревато ЧП. Мотор будет дольше сохранять тепло, и каждый запуск автомобиля будет даваться легче, — объясняет Иван.
Планируемая поездка в выходные не сорвется, если вовремя проверить состояние аккумулятора. Это третий залог успешного запуска авто, по мнению, автоэксперта. А вот уносить аккумулятор домой, чтобы погреть, Иван не советует.
И, в-третьих, специалист рекомендует ездить на машине в морозы.
— Если машина будет стоять на прогреве, от конденсата может замерзнуть выхлопная труба. Бывает и такое, что труба наглухо замерзает, потом только везти машину в сервис и отогревать, опять тратить деньги. Чтобы этого избежать, достаточно проехаться хотя бы по двору, — добавил автоэксперт.
Другие автоэксперты также советуют обратить внимание на колёса. При перепадах температуры давление в шинах может измениться, вы получите машину с разным давлением в покрышках — это может привести к повышенному износу резины, к уводу автомобиля в сторону.
Запаситесь тросом, лопатой и проводами. Всё это может вам помочь в сложной ситуации, вы также в состоянии будете выручить другого водителя, попавшего в беду. Трос и лопата помогут, если машина застряла, а провода пригодятся для того, чтобы «прикурить» авто с севшим аккумулятором.
Аномальные морозы в Новосибирской области могут продержаться еще несколько дней. Синоптики рассказали, когда сильные холода начнут отступать.