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Вот так делай — и машина заведется. Как спасти авто от морозов — показываем в одной картинке

Синоптики говорят, что на следующей неделе мы еще померзнем

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Мало кто заводит машины в мороз, а зря, считает наш эксперт

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Экстремальные морозы ударили в начале декабря по Новосибирской области и другим городам Сибири. Сайт NGS24.RU вспомнил советы опытного автомастера о том, как обращаться с машиной в сильные морозы.

Иван Криволуцкий, директор SGmaster, рассказал три простых правила, как сберечь машину в холода.

Во-первых, не забываем заправляться.

— Есть такие автолюбители, которые экономят на прогревах, но потом, когда машина при экстремальном запуске в мороз не заводится, приходится тратить еще больше денег на отогрев авто, эвакуатор и ремонт — может выдавить сальники. В итоге люди могут потратить на ремонт машины больше, чем они за зиму на бензин потратят. Прогрев с сигнализации — самый верный способ завести машину и поехать, — считает эксперт.

Во-вторых, утепляем мотор.

— Нужно обзавестись специальным автоодеялом. Это не должно быть обычное одеяло или тряпки, иначе это чревато ЧП. Мотор будет дольше сохранять тепло, и каждый запуск автомобиля будет даваться легче, — объясняет Иван.

Планируемая поездка в выходные не сорвется, если вовремя проверить состояние аккумулятора. Это третий залог успешного запуска авто, по мнению, автоэксперта. А вот уносить аккумулятор домой, чтобы погреть, Иван не советует.

И, в-третьих, специалист рекомендует ездить на машине в морозы.

— Если машина будет стоять на прогреве, от конденсата может замерзнуть выхлопная труба. Бывает и такое, что труба наглухо замерзает, потом только везти машину в сервис и отогревать, опять тратить деньги. Чтобы этого избежать, достаточно проехаться хотя бы по двору, — добавил автоэксперт.

Сохраняйте и не забывайте

Сохраняйте и не забывайте

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Другие автоэксперты также советуют обратить внимание на колёса. При перепадах температуры давление в шинах может измениться, вы получите машину с разным давлением в покрышках — это может привести к повышенному износу резины, к уводу автомобиля в сторону.

Запаситесь тросом, лопатой и проводами. Всё это может вам помочь в сложной ситуации, вы также в состоянии будете выручить другого водителя, попавшего в беду. Трос и лопата помогут, если машина застряла, а провода пригодятся для того, чтобы «прикурить» авто с севшим аккумулятором.

Аномальные морозы в Новосибирской области могут продержаться еще несколько дней. Синоптики рассказали, когда сильные холода начнут отступать.

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