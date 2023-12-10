Вот так делай — и машина заведется. Как спасти авто от морозов — показываем в одной картинке

Иван Криволуцкий, директор SGmaster, рассказал три простых правила, как сберечь машину в холода.

Во-первых, не забываем заправляться.

— Есть такие автолюбители, которые экономят на прогревах, но потом, когда машина при экстремальном запуске в мороз не заводится, приходится тратить еще больше денег на отогрев авто, эвакуатор и ремонт — может выдавить сальники. В итоге люди могут потратить на ремонт машины больше, чем они за зиму на бензин потратят. Прогрев с сигнализации — самый верный способ завести машину и поехать, — считает эксперт.