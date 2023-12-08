По области местами дойдет до -44 градусов: сколько дней в Новосибирске продлятся аномальные морозы — прогноз

9 декабря, в субботу будет преимущественно без осадков, только по Северо-Западу области пройдет небольшой снег за счет этого там температура будет немного выше. Ночью в городе будет -35... -37 градусов, в пригороде ожидается до -38... -40 градусов, днем потеплеет до -29... -31 градуса, в пригороде до -34 градусов за счет облачности. Ветер будет западного направления 2–7 м/с.