По области местами дойдет до -44 градусов: сколько дней в Новосибирске продлятся аномальные морозы — прогноз

В Новосибирске и области с 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода, синоптики уверяют, что температура в эти дни на 14–16 градусов ниже климатической нормы. НГС узнал у специалистов, когда морозы начнут отступать.
— В ближайшие дни температура немного изменится в сторону ослабления, но на один день. Облачность отходит на Алтайский край и Омскую область. С 11 по 13 декабря ожидаем небольшое усиление морозов снова. С 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода, местами сильные морозы, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
9 декабря, в субботу будет преимущественно без осадков, только по Северо-Западу области пройдет небольшой снег за счет этого там температура будет немного выше. Ночью в городе будет -35... -37 градусов, в пригороде ожидается до -38... -40 градусов, днем потеплеет до -29... -31 градуса, в пригороде до -34 градусов за счет облачности. Ветер будет западного направления 2–7 м/с.
В области ночью местами ожидают до -45 градусов, Северная часть области будет прикрыта облачностью, поэтому там температура опустится до -29... -34 градусов. Днем по Северо-Западу будет -27... -28 градусов.
В воскресенье, 10 декабря, синоптики ожидают погоду преимущественно без осадков, облачность будет сохраняться. В городе температура ночью опустится до -32... -34 градуса с небольшим повышением к утру, днем прогнозируют -26... -28 градусов. Ветер будет переменный 1–6 м/с.
По Западной части области прогнозируют местами небольшой снег из-за этого температура ночью повысится до -29... -34 градусов, в Восточной части может быть местами до -43 градусов. Днем температура поднимется до -26... -31 градуса, местами -20... -25 градусов.
11 декабря, в понедельники специалисты прогнозируют, что облачность уйдет на Юго-Запад области, поэтому восстановится антициклон, будет преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до -32... -34 градусов, в пригороде до -35... -37 градусов. Днем будет -28... -30 градусов. Ветер ожидают восточный 2–7 м/с.
В области ночью температура опустится до -32... -37 градусов, местами дойдет до -43 градусов, днем поднимется до -26... -31 градуса, местами будет -36 градусов.
— К 13 декабря будет -34... -39 градусов, местами до -44 градусов ночью, днем -30... -35 градусов, по Северо-Западу будет -24... -29 градусов. После 14 декабря температура будет повышаться постепенно, ждем ослабления морозов, — рассказала Наталья Кичанова.
Сегодня, 8 декабря, в Искитиме температура опустилась ниже -43 градусов. НГС в режиме онлайн следит за тем, как Новосибирская область переживает холода.