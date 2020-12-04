Чтобы машинка не померла. Как правильно подготовить авто к морозам — проверьте, всё ли вы сделали

На дворе декабрь, синоптики пугают нас предстоящими морозами, которые, правда, всё никак не настанут. Но вот, по прогнозам, в эти выходные наконец прилично похолодает — ночью температура будет опускаться до -24 градусов. Какие ключевые вещи надо сделать со своим автомобилем, чтобы он на холоде не замерзал, не подводил и функционировал исправно? Подробнее — в нашем обзоре.
Обслужить аккумулятор
На холоде батарея, даже если она новая и исправная, постоянно недозаряжается, поскольку в городе в основном поездки короткие и аккумулятор не успевает прогреваться. Со временем этот недозаряд может привести к тому, что упавшей силы тока просто не хватит для прокрутки стартера. Вы можете зарядить свой аккумулятор дома в тепле, если у вас есть свое зарядное устройство, либо отвезти его в крупный центр по продаже и обслуживанию батарей. Там ваш аккумулятор заберут на сутки и выдадут подменный, без машины вы не останетесь. Цена вопроса — 300 рублей за зарядку плюс 100 рублей за подменную батарею.
Проверить колеса
На перепадах температуры давление в шинах может измениться, вы получите машину с разным давлением в покрышках — это может привести к повышенному износу резины, к уводу автомобиля в сторону.
— Подкачать колеса обязательно, потому что на морозе воздух сжимается и давление будет меньше в шинах. Это важно. Также проверить запаску, — говорит гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
Цена вопроса — 40 рублей за четыре колеса.
Проверить технические жидкости
Про моторное масло, наверное, говорить не стоит — ясно, что оно должно быть свежее и зимнее. Но в автомобиле есть еще и другие жидкости, к которым многие относятся как-то поверхностно.
— Масло поменять на зимнее, проверить антифриз, плотность его на соответствие морозу — вообще должно быть до
Утеплить моторный отсек
Вообще, большинство автопроизводителей не рекомендует размещать в моторном отсеке посторонние предметы, есть даже соответствующие предупреждающие наклейки под капотом. Так что укутывать двигатель специальным автоодеялом вы будете на свой страх и риск. Но это действительно помогает сохранять тепло, меньше тратить времени на прогревы.
— Естественно, одеяло сертифицированное. Нужно двигатель утеплить, чтобы его холодным ветром не выдувало. Так опять же получится очень хорошо сэкономить на расходе топлива на прогревах, — комментирует Геннадий Евграшин.
Цена хорошего автоодеяла — до 2000 рублей.
Запастись тросом, лопатой и проводами
Всё это может вам помочь в сложной ситуации, вы также в состоянии будете выручить другого водителя, попавшего в беду. Трос и лопата помогут, если машина застряла, а провода пригодятся для того, чтобы «прикурить» авто с севшим аккумулятором.
Цена вопроса: трос — от 200 рублей, компактная лопата — от 400 рублей, провода — от 300 рублей.
Нанести защитный полироль, продуть замки
— Если сильно любите машину, ее можно помыть, отполировать, чтобы вода в трещинах лакокрасочного покрытия на замерзала и не разрушала его, — заключает специалист.
Заодно не лишним будет обработать резиновые уплотнители силиконовой смазкой, продуть замки и парковочные датчики, чтобы всё это не замерзало.