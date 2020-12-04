Чтобы машинка не померла. Как правильно подготовить авто к морозам — проверьте, всё ли вы сделали

Проверить колеса

На перепадах температуры давление в шинах может измениться, вы получите машину с разным давлением в покрышках — это может привести к повышенному износу резины, к уводу автомобиля в сторону.

— Подкачать колеса обязательно, потому что на морозе воздух сжимается и давление будет меньше в шинах. Это важно. Также проверить запаску, — говорит гендиректор автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.

Цена вопроса — 40 рублей за четыре колеса.

Проверить технические жидкости

Про моторное масло, наверное, говорить не стоит — ясно, что оно должно быть свежее и зимнее. Но в автомобиле есть еще и другие жидкости, к которым многие относятся как-то поверхностно.