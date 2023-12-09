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Врезалась в столб: в Новосибирске произошло ДТП с маршруткой — фото

По словам очевидцев, на месте аварии находились пожарные и скорая помощь

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Инцидент произошел вблизи остановки «Поликлиника»

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В Новосибирске произошло ДТП с участием маршрутного такси. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика, пассажирский транспорт мог врезаться в столб.

Инцидент произошел примерно в 19:20 часов вблизи остановки «Поликлиника», указано в сообщении. Она находится на улице Авиастроителей, сообщает сервис 2ГИС.

— Через несколько минут на место прибыли пожарная, скорая помощь и Росгвардия, — сообщили в паблике.

По предварительным данным, в салоне транспорта отсутствовали пассажиры. Сервис 2ГИС сообщает, что по улице Авиастроителей незначительно затруднено движение.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В конце ноября в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого пассажирский ПАЗ съехал в кювет. Место аварии попало на видео.

ДТПМаршруткаПассажирский транспортУлица АвиастроителейМЧС
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