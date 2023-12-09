Врезалась в столб: в Новосибирске произошло ДТП с маршруткой — фото

В Новосибирске произошло ДТП с участием маршрутного такси. Как сообщили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчика, пассажирский транспорт мог врезаться в столб.
Инцидент произошел примерно в 19:20 часов вблизи остановки «Поликлиника», указано в сообщении. Она находится на улице Авиастроителей, сообщает сервис 2ГИС.
— Через несколько минут на место прибыли пожарная, скорая помощь и Росгвардия, — сообщили в паблике.
По предварительным данным, в салоне транспорта отсутствовали пассажиры. Сервис 2ГИС сообщает, что по улице Авиастроителей незначительно затруднено движение.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В конце ноября в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого пассажирский ПАЗ съехал в кювет. Место аварии попало на видео.