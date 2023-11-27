Маршрутка слетела с шоссе в кювет — видео с последствиями ДТП на трассе

В Новосибирской области на Краснояровском шоссе в поселке Озерный произошло ДТП. В результате удара пассажирский ПАЗ улетел в кювет. Видео с места происшествия опубликовали в АСТ-54.
Как рассказали подписчики группы АСТ-54, на шоссе столкнулся каршеринговый седан и автобус №27. Транспорт оказался на разных сторонах дороги.
В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших в ДТП на данный момент нет. Авария оформлена как столкновение с материальным ущербом.
На прошлой неделе на дороге перевернулась «Газель». Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел в Дзержинском районе.