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Маршрутка слетела с шоссе в кювет — видео с последствиями ДТП на трассе

Еще один участник аварии - каршеринговый седан

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Маршрутка улетела в кювет

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В Новосибирской области на Краснояровском шоссе в поселке Озерный произошло ДТП. В результате удара пассажирский ПАЗ улетел в кювет. Видео с места происшествия опубликовали в АСТ-54.

Как рассказали подписчики группы АСТ-54, на шоссе столкнулся каршеринговый седан и автобус №27. Транспорт оказался на разных сторонах дороги.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
ДТП произошло сегодня, 27 ноября

Видео: АСТ-54

В ГИБДД по Новосибирской области сообщили, что пострадавших в ДТП на данный момент нет. Авария оформлена как столкновение с материальным ущербом.

На прошлой неделе на дороге перевернулась «Газель». Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», инцидент произошел в Дзержинском районе.

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МаршруткаДТПНовосибирская областьГИБДД
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